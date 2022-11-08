Сегодня произойдет последнее лунное затмение в этом году: где можно наблюдать

Сегодня, 8 ноября, часть мира сможет увидеть полное лунное затмение, следующее ожидается в 2025 году.

Об этом пишет The Guardian.

Это явление будет видно по всей Северной Америке до рассвета. В Азии, Австралии и остальном Тихом океане его можно будет увидеть после заката. В то же время, Африка, Ближний Восток и большинство Европы не будут иметь шанса увидеть затмение. Им придется ждать следующего до 2025 года.

Полное затмение будет длиться почти 90 минут — с 10:16 до 11:41 утра по киевскому времени.

Затемнение будет казаться красновато-оранжевым, создав так называемую кровавую луну. По словам ученых из NASA, Луна будет находиться в 390 553 км от Земли.

Также во время полного лунного затмения Уран должен быть виден шириной пальца над Луной — он будет напоминать яркую звезду.

Приблизительно каждые 30 дней Солнце, Земля и Луна выравниваются по невидимой 180-градусной линии, и мы можем увидеть полнолуние. Поскольку орбита Луны вокруг Земли немного наклонена относительно орбиты Земли вокруг Солнца, на полную Луну обычно не падает тень планеты, поэтому она улавливает солнечный свет. Однако во время полного лунного затмения Луна движется по Земле относительно Солнца, ненадолго попадая в полную тень.

Во время максимальной фазы лунного затмения темная часть тени Земли попадает на центр Луны. Может показаться, что в этот момент спутник нашей планеты должен полностью потемнеть. Но этого не происходит, он окрашивается в красный цвет.

Такой кровавый оттенок вызывает феномен, называемый релеевским рассеянием. Когда солнечный свет сталкивается с атмосферой Земли, синий свет рассеивается, а красный – преломляется. В результате спутник нашей планеты окрашивается в зловещий оттенок. Данные NASA свидетельствуют о том, что оттенок Луны зависит от атмосферных условий на Земле, включая последствия извержений вулканов, пылевых бурь и лесных пожаров.

Напомним, Солнце, Луна и Земля 25 октября сошлись в одну линию. Последний раз такое астрономическое событие происходило 14 октября в 2004 году.

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