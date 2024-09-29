Сегодня у Земли появится собственная мини-луна: можно ли ее увидеть

Планета "захватила" астероид и на два месяца сделает его вторым спутником.

Сегодня, 29 сентября, Земля временно получит новый спутник – астероид 2024 года PT5.

Об этом пишет Live Mint.

Это маленькое космическое тело, диаметром всего 10 метров, станет минимум нашей планеты на 57 дней. Ученые обнаружили этот астероид благодаря системе ATLAS, которая следит за возможными столкновениями с Землей.

Хотя астероид станет спутником почти на два месяца, его увидеть будет крайне сложно, ведь его диаметр не превышает 10 метров. Для сравнения, это меньше размера автобуса.

Подобные события происходят периодически.

Ученые отмечают, что Земля уже захватывала другие мини-луны, например астероид 2022 NX1, который стал кратковременным спутником планеты 2022 года. Такие астероиды относятся к классу объектов, называемых околоземными (NEO), и их близость позволяет гравитации Земли втянуть их на орбиту на время.

Напомним, ученые заявили об обнаружении планеты, похожей на Землю. Однако это открытие имеет небольшой нюанс.

Читайте также: