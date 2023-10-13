Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: чего ожидать

Сегодня, 13 октября, начнется двухдневная магнитная буря, которая может повлиять на людей.

Об этом свидетельствуют данные Центра предсказания космической погоды Национального агенства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Специалисты предупреждают, что люди могут ощутить апатию, тревогу, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиться склонность к образованию тромбов, повыситься артериальное давление, нарушиться сон и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время отдыха, принимать теплые травяные ванны и пить больше воды.

Справка:

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:

начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)

главная (происходят изменения в магнитосфере)

конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

Под действием магнитных бурь на Земле могут изменяться давление и температура воздуха, а вследствие того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

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