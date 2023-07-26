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Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: когда ждать пика

Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: когда ждать пика

Ученые предупреждают о магнитной буре 26 июля / Фото: pixabay.com

Метеозависимым людям следует уделить особое внимание своему здоровью.

Сегодня, 26 июля 2023 года, ожидается мощная магнитная буря этого месяца, которая будет колебаться от 3 до 4 баллов (пик мощности ожидается в вечернее время).

Специалисты предупреждают, что людей могут накрыть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиваться склонность к образованию тромбов, повыситься АД и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

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