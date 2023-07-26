Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: когда ждать пика

Метеозависимым людям следует уделить особое внимание своему здоровью.
Сегодня, 26 июля 2023 года, ожидается мощная магнитная буря этого месяца, которая будет колебаться от 3 до 4 баллов (пик мощности ожидается в вечернее время).
Специалисты предупреждают, что людей могут накрыть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиваться склонность к образованию тромбов, повыситься АД и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время для отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.
Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.
Читайте также:
- Редкий парад планет в июне 2023: увидят ли его украинцы
- Может уничтожить целый континент на планете: к Земле летит опасный астероид
- Ученые назвали новую причину смерти фараона Тутанхамона
- Землю накрыла мощнейшая за 6 лет геомагнитная буря
- Украинцев ожидает тяжелое испытание: в июле Землю накроют сразу пять магнитных бурь