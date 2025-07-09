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ТСН в социальных сетях

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Наука и IT
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Секрет долголетия черепах: ученые обнаружили скрытые закономерности

Многолетние записи о здоровье черепах свидетельствуют, что эти животные почти не болеют раком.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
черепаха

Черепаха / © Associated Press

В ходе исследования, которое охватило сотни черепах из зоопарков Европы и США, ученые из Университета Ноттингема обнаружили скрытые закономерности, объясняющие секрет долголетия этих животных.

Результаты исследования опубликованы в журнале BioScience.

Как выяснили ученые, проанализировав многолетние записи о здоровье черепах, эти животные почти не болеют раком.

Оказалось, что менее 1% черепах, живущих в зоопарках по всему миру, страдали от опухолей, и даже в этих редких случаях болезнь практически не распространялась по организму.

Руководитель исследовательской группы доктор Илена Кьяри отметила, что гигантские черепахи, по законам биологии, должны иметь высокий риск развития рака: больше клеток — больше шансов на мутацию. Однако черепахи не вписываются в это правило.

Авторы исследования предполагают, что причина заключается в уникальных механизмах защиты: замедленном метаболизме, сниженном уровне клеточного стресса и особых генах, защищающих от повреждений ДНК. Все это делает черепах перспективной моделью изучения не только устойчивости к раку, но и механизмов здорового старения.

«Наше исследование показывает, насколько редки случаи рака у черепах. Это по-настоящему уникальные животные, биология которых может подсказать человечеству пути борьбы со старением и онкологическими заболеваниями», — отметила Кьяри.

Напомним, в одном из зоопарков США галапагосская черепаха впервые стала мамой в возрасте 100 лет.

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