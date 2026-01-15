Секрет долголетия: ученые рассказали, как шоколад замедляет старение

Шоколад / фото иллюстративное / © Associated Press

Начало нового года часто побуждает людей пересмотреть свой образ жизни, особенно когда речь идет об улучшении здоровья. Многие считают, что это означает полный отказ от лакомств, однако специалисты уверяют, что небольшой, осознанный выбор может иметь реальное значение.

Потребительская организация «Which?» отмечает, что шоколад может улучшить здоровье и способствовать долголетию, но есть нюанс. Речь идет не об обычных батончиках, а о шоколаде с высоким содержанием какао.

Исследования Королевского колледжа Лондона обнаружили в какао особое вещество — теобромин. Именно этот природный компонент обладает свойствами, замедляющими старение организма.

В декабре 2025 года ученые выяснили, что люди, в чьей крови много теобромина (вещества из какао), выглядят и чувствуют себя моложе.

Профессор Джордана Белл из Королевского колледжа Лондона объяснила, что темный шоколад действительно помогает дольше чувствовать себя молодым.

«Мы не призываем есть шоколад плитками, но теперь мы лучше понимаем, как обычные продукты могут содержать ключи к более здоровой и долгой жизни», — пояснила Белл.

В свою очередь эксперт по вопросам питания Шефали Лот отметила, что темный шоколад должен содержать не менее 35% какао, чтобы его можно было маркировать как таковой.

Темный шоколад действительно помогает дольше чувствовать себя молодым / © Pexels

В то же время она объяснила, что какао богато полифенолами — антиоксидантами, которые поддерживают здоровье сердца, мозга и пищеварения. Однако многие коммерчески производимые шоколадные изделия теряют значительную часть этих полезных соединений во время производства.

Темный шоколад также содержит важные минералы, такие как магний, железо и цинк, которые помогают поддерживать иммунную систему и укреплять кости.

Эксперты отмечают, что шоколад не следует использовать как основной источник этих питательных веществ, поскольку они также содержатся в таких продуктах, как злаки, хлеб, мясо, рыба, молочные продукты, орехи, фрукты и овощи.

Темный шоколад с высоким содержанием какао люди часто выбирают, чтобы удовлетворить тягу к сладкому, сохраняя при этом относительно низкое потребление сахара. Типичная порция весом 20 г (примерно два квадратика) обычно содержит от 5 до 6 г сахара, что делает ее более легким вариантом, чем многие обычные снеки.

