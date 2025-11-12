Секрет iPhone, о котором вы не знали: почему телефон нужно класть экраном вниз

iPhone / © Associated Press

Смартфон давно не является просто инструментом для разговоров. В современной цифровой эре это основное средство для жизни, работы и связи. Однако, когда вы в пути, а батарея стремительно «тает», это становится настоящим неудобством.

Об этом пишет Express.

Одна из главных причин быстрой разрядки, о которой часто забывают, — это уведомление.

Если вы получаете много писем, сообщений в мессенджерах или других уведомлений, экран вашего iPhone загорается десятки, а то и сотни раз в день. Каждое такое включение экрана постепенно съедает батарею.

Решение простое: если вы не пользуетесь телефоном, просто кладите его на стол экраном вниз.

Если у вас включена вибрация или звук, вы все равно услышите уведомление. Однако экран останется темным, что предотвращает излишний расход энергии.

Скрытая функция «Facedown Detection»

Этот лайфхак стал возможен благодаря функции «Facedown Detection» (Обнаружение лицом вниз), которую Apple представила еще в 2019 году с выходом iOS 9.

Благодаря датчикам приближения и внешнему освещению iPhone понимает, что он лежит экраном на поверхности. В этом режиме он автоматически перестает подсвечивать дисплей при получении новых уведомлений.

Если вы не хотите переворачивать телефон, но батарея все равно садится, эксперты советуют другой метод. Зайдите в «Настройки», выберите «Уведомления» и вручную отключите разрешение на уведомления для программ, от которых вам не требуется мгновенных обновлений.

Напомним, владельцы смартфонов на Android также могут продлить время работы батареи, активировав режим энергосбережения, снизив яркость экрана, выключив функцию Always On Display и сократив время ожидания перед отключением дисплея.

Также специалисты советуют ограничить фоновую активность приложений или перевести неиспользуемые программы в спящий режим — это поможет избежать быстрой разрядки устройства.