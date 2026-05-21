Секрет "коротких ручек" тиранозавра: зачем грозному хищнику нужны такие забавные лапы

Главным оружием тиранозавра были не лапы, а крепкие челюсти

Вы бы вряд ли решились сказать это ему в глаза, но грозный тиранозавр годами оставался главным героем мемов из-за своих непропорционально маленьких передних лапок. Однако британские ученые нашли этому очень логичное и совсем не смешное объяснение.

О том, почему природа подарила грозному тираннозавру такую забавную анатомию, рассказывает ScienceAlert со ссылкой на новое исследование Университетского колледжа Лондона.

Большая пасть вместо длинных рук

Исследователи пришли к выводу, что во всем виновато правило «используй или теряй». Когда предки тираннозавров начали охотиться на все большую добычу, им понадобилось более мощное оружие. Этим оружием стала гигантская голова с гигантскими челюстями.

Дело в том, что в те времена по земле ходили завроподы — динозавры с длинными шеями, которые вырастали размером с многоэтажку высотой до 30 метров. Попытаться схватить такого гиганта лапами или когтями было бесполезно. Потому хищники сделали ставку на смертельный укус. Череп становился все больше и тяжелее, челюсти крепчали, а передние лапы просто перестали быть нужными для охоты, поэтому со временем уменьшились до размера забавных «куриных крылышек».

Команда ученых проверила эту теорию более чем на 60 различных видах двуногих мясоедных динозавров. И правило сработало повсюду: как только у какого-то вида начинала увеличиваться голова, его передние лапы стремительно укорачивались.

Маленькие, но очень сильные

Хотя мы комфортно смеемся над этими «ручками» с безопасного расстояния в 65 миллионов лет, на самом деле они были сильнее, чем кажутся. Даже если бы вы одели на тираннозавра намордник, бороться с ним на руках точно бы не стоило: ученые подсчитали, что один такой «бицепс» спокойно мог поднять более 100 килограммов.

Этого было мало, чтобы удержать гигантскую добычу, но кавычки все же имели свою пользу. Ученые предполагают, что динозавры могли использовать их, чтобы опираться при вставании с земли, удерживать партнера во время спаривания или наносить резкие удары вблизи.

Есть и еще одна, довольно забавная гипотеза. Некоторые исследователи полагают, что лапы стали короткими для безопасности самого тираннозавра. Когда стая этих гигантов собиралась на совместный обед и начинала жадно терзать добычу огромными клыками, длинные передние лапы кто-нибудь мог бы случайно откусить. А вот короткие «ручки» были в полной безопасности, спрятаны под массивным телом.

