Секрет счастья может крыться не в деньгах: 5 черт довольных жизнью людей

Счастье

Ученые из Оксфордского университета провели масштабное исследование с участием 80 тысяч человек из 76 стран мира и попытались выяснить, какие поведенческие черты связаны с ощущением счастья и удовлетворенности жизнью. Результаты показали, что благосостояние может быть связано не только с доходами или комфортом, но и с личными установками и поведением людей.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

В своей работе ученые обратили внимание на то, что ранее большинство исследований благосостояния были сосредоточены преимущественно на доходах, социальном статусе или личных характеристиках. В то же время влияние поведенческих установок на уровень удовлетворенности жизнью оставалось менее исследованным.

Чтобы изучить этот вопрос, эксперты проанализировали ответы 80 тысяч людей из разных регионов мира относительно их уровня счастья и удовлетворенности жизнью. После анализа данных исследователи обнаружили связь между высоким уровнем благосостояния и пятью ключевыми чертами.

Речь идет о терпеливости, готовности рисковать, взаимности, альтруизме и доверии к другим людям. Люди с такими чертами чаще сообщали о более высоком уровне удовлетворенности собственной жизнью.

По словам ученых, терпеливость была одной из черт, которые существенно коррелировали с удовлетворенностью жизнью. Подобную связь исследователи зафиксировали и в отношении готовности к риску.

Отдельно команда проанализировала понятие взаимности. Оказалось, что люди, которые готовы отвечать добром на хорошие поступки других, а также реагировать на несправедливость, тоже чаще были довольны своей жизнью.

В исследовании отметили, что положительная и отрицательная взаимность имеют схожую связь с уровнем благосостояния. Иными словами, более высокая готовность реагировать на действия других людей — независимо от того, идет речь о справедливости или несправедливости — связана с более высокой удовлетворенностью жизнью.

Также ученые обнаружили значительную связь между уровнем счастья и альтруизмом и доверием. При этом авторы работы отметили, что результаты были очень похожими в разных странах и регионах мира.

По мнению исследователей, полученные выводы могут быть полезными не только для ученых, но и для правительств или бизнеса. Они предполагают, что инициативы, направленные на развитие доверия, терпеливости, взаимности или альтруизма, могут быть связаны с повышением благосостояния населения.

Исследование появилось вскоре после другого опроса в Великобритании, который показал, что британцы чаще всего чувствуют себя самыми здоровыми и счастливыми в 47 лет.

По словам руководительницы отдела клинического образования и стоматолога-терапевта Миранды Паскуччи, с возрастом люди все больше сосредотачиваются не только на внешности, но и на внутреннем самочувствии и общем состоянии здоровья.

