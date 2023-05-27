Секрет "шипучести": почему шампанское имеет более стойкие пузыри, чем другие газированные напитки

Исследователи из Университета Брауна, работавшие в тандеме с коллегами из Университета Тулузы во Франции, наконец-то выяснили, в чем заключается уникальность пузырьков шампанского.

Об этом пишет New York Post.

Они также узнали больше о том, что придает этому напитку превосходный вкус.

"Это тип исследования, над которым я работал годами", — сказал Роберто Зенит, профессор инженерных наук из Университета Брауна.

Ученый считает, что исследование пива и шампанского привлечет больше внимания, чем простой рассказ о том, что гидромеханика играет немаловажную роль и в нашей повседневной жизни.

Разница между двумя напитками состоит в том, как пузырьки поднимаются через свои "цепи" или путь, по которому они проходят, чтобы достичь верхней части бокала.

Согласно исследованиям, такие напитки, как шампанское и просекко, имеют пузырьки, которые поднимаются одним потоком в течение длительного времени, тогда как пузырьки пива, как правило, колеблются в сторону и сгруппируются вместе таким образом, что не является "стабильной цепью", согласно исследованию .

«Эксперименты, проведенные исследовательской группой, были относительно простыми — и некоторые даже можно было проводить в любом местном пабе. Чтобы наблюдать за цепочками пузырей, исследователи налили в стаканы газированные напитки, включая газировку, пиво, шампанское и брют в испанском стиле”.

Чтобы проверить надежность цепей пузырей в шампанском, они воспроизвели эти пузыри.

"Результаты их экспериментов показывают, что "стабильные цепи" пузырей в шампанском и других игристых винах возникают благодаря ингредиентам, которые действуют как миловидные соединения, которые называются поверхностно-активными веществами", — говорится в исследовании.

Эти молекулы, похожие на поверхностно-активные вещества, помогают уменьшить напряжение между жидкостью и пузырьками газа, обеспечивая плавный подъем вверх.

Прямой подъем к верху бокала также улучшает его вкус, добавляет Роберт Зенит.

"Теория состоит в том, что в шампанском эти загрязнители, действующие как поверхностно-активные вещества, являются полезными элементами", — сказал он.

"Эти белковые молекулы, которые придают вкус и уникальность жидкости, делают цепи пузырьков, которые они создают, стабильными".

Исследование направлено на понимание того, как пузырьки поднимаются и соединяются, поэтому оно имеет законную "экономическую и общественную ценность".

"Технологии, использующие смешивание, вызванное пузырями, как, например, аэротенки на очистных сооружениях, принесут большую пользу, если исследователи будут иметь более четкое понимание того, как образуются пузыри, их происхождение и как предсказать их появление", — пишут ученые.

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