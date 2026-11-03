Секрет "штормового масла" раскрыт: какой трюк издавна использовали моряки во время бури

Веками моряки успокаивали штормовое море маслом. / © Фото из открытых источников

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Море среди сильного шторма иногда могло внезапно становиться гладким на отдельном участке. Моряки замечали это явление веками и знали практический способ его воспроизвести: вылить на воду немного растительного масла. Тонкая пленка растекалась по поверхности и приглушала волны, создавая вокруг судна своеобразную зону покоя.

Об истории так называемого «штормового масла» и современных исследованиях его влияния на морские волны пишет IFLScience.

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Об этом эффекте знали еще в античности

Упоминания о способности масла успокаивать воду встречаются еще в античных источниках. Римский писатель Плиний Старший описывал, как моряки использовали его во время штормов, а водолазы разбрызгивали масло на поверхности, чтобы сделать воду более прозрачной для зрения во время погружения.

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Однако для ученых это явление долго оставалось малоизвестным. В 1757 г. американский государственный деятель и изобретатель Бенджамин Франклин заметил необычную картину во время морского путешествия в Англию. На фоне бурного моря следы за несколькими кораблями были удивительно гладкими.

Франклин спросил у капитана, в чем причина. Тот удивился такому вопросу и объяснил, что повара, вероятно, только что вылили за борт жирную воду после мытья посуды. Моряки хорошо знали этот эффект и называли его «штормовым маслом».

Франклин упомянул описания Плиния и решил проверить наблюдение самостоятельно. В 1772 году он провел опыт на английском озере Дервент-Вотер: чайной ложки растительного масла хватило, чтобы постепенно успокоить значительный участок водной поверхности. В письме, опубликованном впоследствии, он описывал, как гладкая зона разрослась примерно до половины акра — около 2000 квадратных метров.

Как масло влияет на морские волны

Сначала Франклин предполагал, что масло работает как масло между воздухом и водой: уменьшает трение, через которое ветер раскачивает поверхность. Однако это объяснение не охватывало все особенности явления.

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Дальнейшие исследования показали, что немаловажную роль играет самая тонкая пленка на поверхности. Когда она растягивается и двигается вместе с водой, возникают так называемые силы Марангони. Они противодействуют перемещению поверхностного слоя и помогают рассеивать энергию волн.

Проще говоря, масло не просто отделяет воду от ветра. Ее пленка сопротивляется движениям на поверхности и приглушает волнение. Поэтому уменьшается высота волн, а некоторые из них перестают ломаться.

Этот эффект также объясняет, почему нефтяные пятна на воде выглядят гладкими и заметно отличаются от окружающей поверхности. Вещество быстро растекается тонким слоем, изменяет движение поверхностной воды и оказывает влияние на взаимодействие моря с воздухом.

Как штормовое масло помогло спасти моряков

Одним из известнейших случаев использования этого приема стала спасательная операция 15 ноября 1883 года. Тогда судно Martha Cobb наткнулось на корабль Grecian, тонущий во время сильного шторма. Из-за бурных волн шлюпки на судах были повреждены, а единственная уцелевшая спасательная шлюпка казалась слишком малой, чтобы безопасно добраться до людей.

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Капитан Martha Cobb решил использовать старый моряк. По его приказу моряки вылили в воду рыбий жир и нефть как можно ближе к судну, потерпевшему аварию. Приблизительно через 20 минут, по описанию капитана, волны в месте распространения масла перестали ломаться так, как вокруг этого участка.

Благодаря этому спасательная шлюпка смогла добраться до Греции. Капитан назвал эффект почти магическим: за пределами покрытой маслом зоны море оставалось бурным, тогда как внутри нее лодка могла двигаться значительно спокойнее.

В 2017 году исследователи использовали этот исторический эпизод, чтобы смоделировать влияние масляной пленки на штормовые волны. Результаты подтвердили, что тонкий слой на поверхности может изменять взаимодействие ветра с водой и уменьшать поступление энергии в волны.

Почему корабли больше не используют этот способ

Штормовое масло применяли на судах и спасательных лодках еще долго после Франклина. В частности, спасательные шлюпки «Титаника» имели запасы такого вещества: британский Закон о торговом судоходстве 1894 требовал иметь масло для использования в штормовую погоду.

Впоследствии эту практику постепенно оставили. Современные суда и спасательные средства имеют другие конструктивные решения для работы в сложных погодных условиях, а умышленный сброс масла в море создает очевидные экологические риски.

Несмотря на то, что тонкая масляная пленка действительно способна приглушать волны, это не делает безопасным загрязнение воды. Вещества на поверхности моря могут вредить морским экосистемам, загрязнять побережье и наносить вред птицам и животным.

Опасные явления в морях и океанах - последние новости

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