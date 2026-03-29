Секрет сновидений: ученые выяснили, что помогает выспаться лучше

Здоровый сон / © pixabay.com

Ученые выяснили, что яркие сновидения могут сопровождаться состоянием гибернации, даже несмотря на высокую активность мозга. Исследование показало, что в такие моменты мозг работает подобно состоянию бодрствования, но тело одновременно находится в фазе полноценного отдыха.

Результаты опубликованы в журнале Plos Biology.

«Воспринимаемая глубина сна является ключевым фактором субъективного качества сна, который традиционно считается отражением бессознательности и пониженной активации коры головного мозга», — объясняют ученые.

Яркие сновидения и глубокий сон — обнаружили ученые

Ученые зафиксировали, что во время сна мозг не выключается, а выполняет важные функции. В частности, обрабатывает информацию, формирует воспоминания и готовится к усвоению новых знаний. Кроме того, отдельные участки мозга могут работать по-разному: одни — «спать», в то время как другие остаются активными. Это объясняет почему люди могут видеть насыщенные и эмоциональные сны даже в фазе глубокого отдыха.

Исследователи отмечают, что такая сложная активность мозга является нормальной и свидетельствует о его здоровой работе. Именно во время сна происходят процессы обновления, очищения и оптимизации работы нервной системы.

Результаты нового исследования:

с одной стороны — опровергают мысль о том, что чувство гибернации возникает исключительно из-за пониженной активности мозга;

с другой — предполагают, что погружное сновидение может помочь поддерживать субъективный опыт гибернации, поскольку гомеостатическое давление уменьшается.

Полученные выводы помогают лучше понять природу сновидений и могут быть полезны для изучения расстройств сна и мозга в целом.

переход на летнее время 29 марта может вызвать усталость из-за потери часа сна. Главный способ адаптации — утренний свет, который «перезагружает» внутренние часы. После пробуждения полезно выходить на улицу и проводить время при дневном свете. Темнота ночью и свет утром помогают настроить ритм сна. Достаточно 15 минут на свежем воздухе утром в первые дни после перевода стрелок.