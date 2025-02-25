Секрет строительства пирамид может быть раскрыт благодаря новому открытию в Египте

Археологи восхищались открытием старейшей в мире пивоварни на месте древнего захоронения в Египте, считая, что это может помочь им понять, как построили пирамиды.
Археологи, проводившие раскопки в древнем египетском некрополе Абидос, обнаружили древнейшую в мире пивоварню, работавшую в промышленных масштабах. Это открытие привлекло большое внимание ученых, ведь может помочь разгадать одну из главных загадок древнего Египта – как именно строили пирамиды.
Об этом сообщает Daily Star.
Возраст пивоварни оценивается примерно в 5 тысяч лет – она была возведена во времена правления царя Нармера, объединившего Верхний и Нижний Египет около 3150 до н.э. Сооружение состоит из восьми больших помещений размером 20х2,5 метра, в которых археологи обнаружили глиняные сосуды, которые использовались для приготовления сусла и нагрева зерна.
Руководитель раскопок доктор Адамс отметил, что масштабы производства пива в этой пивоварне впечатляют. Это открытие придает новый взгляд на организацию труда в Древнем Египте, что может быть напрямую связано со строительством пирамид. Поскольку для строительства этих монументальных сооружений привлекали большое количество рабочих, ученые до сих пор дискутируют, каким образом египтянам удавалось мобилизовать и координировать такое большое количество людей.
Находка в Абидосе подтверждает, что производство пива играло немаловажную роль в жизни древних египтян. Его могли использовать не только в повседневном питании, но и в ритуальных церемониях, что являлось важной частью культуры того времени. Контроль за производством пива позволял фараонам укреплять свою власть и обеспечивать дополнительные ресурсы для государства.
Доктор Адамс предполагает, что именно навыки организации масштабного производства, подобного найденной пивоварне, имели решающее значение для строительства пирамид. Они позволяли координировать работу тысяч людей и поддерживать их работоспособность, что могло стать одним из ключевых факторов реализации таких грандиозных архитектурных проектов.
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