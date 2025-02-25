Секрет строительства пирамид может быть раскрыт благодаря новому открытию в Египте

Археологи восхищались открытием старейшей в мире пивоварни на месте древнего захоронения в Египте, считая, что это может помочь им понять, как построили пирамиды.

Археологи, проводившие раскопки в древнем египетском некрополе Абидос, обнаружили древнейшую в мире пивоварню, работавшую в промышленных масштабах. Это открытие привлекло большое внимание ученых, ведь может помочь разгадать одну из главных загадок древнего Египта – как именно строили пирамиды.

Об этом сообщает Daily Star.

Возраст пивоварни оценивается примерно в 5 тысяч лет – она была возведена во времена правления царя Нармера, объединившего Верхний и Нижний Египет около 3150 до н.э. Сооружение состоит из восьми больших помещений размером 20х2,5 метра, в которых археологи обнаружили глиняные сосуды, которые использовались для приготовления сусла и нагрева зерна.

Руководитель раскопок доктор Адамс отметил, что масштабы производства пива в этой пивоварне впечатляют. Это открытие придает новый взгляд на организацию труда в Древнем Египте, что может быть напрямую связано со строительством пирамид. Поскольку для строительства этих монументальных сооружений привлекали большое количество рабочих, ученые до сих пор дискутируют, каким образом египтянам удавалось мобилизовать и координировать такое большое количество людей.

Находка в Абидосе подтверждает, что производство пива играло немаловажную роль в жизни древних египтян. Его могли использовать не только в повседневном питании, но и в ритуальных церемониях, что являлось важной частью культуры того времени. Контроль за производством пива позволял фараонам укреплять свою власть и обеспечивать дополнительные ресурсы для государства.

Пивоваренный завод, скорее всего, датируется эпохой царя Нармера, около 3100 г. до н.э.

Доктор Адамс предполагает, что именно навыки организации масштабного производства, подобного найденной пивоварне, имели решающее значение для строительства пирамид. Они позволяли координировать работу тысяч людей и поддерживать их работоспособность, что могло стать одним из ключевых факторов реализации таких грандиозных архитектурных проектов.