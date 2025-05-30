Секрет суперпамяти раскрыт: эти клетки мозга могут хранить больше, чем вы думаете

Астроциты мозга человека могут хранить огромные объемы информации

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Ученые обнаружили, что клетки мозга, называемые астроцитами за схожесть их формы со звездой, играют ключевую роль в способности человеческого мозга хранить невероятные объемы информации. В новом исследовании ученые выяснили, что до сих пор недооценивали функцию этих звездообразных клеток.

Об этом пишет Earth.

Долгое время считалось, что основная роль в хранении информации принадлежит нейронам и их связям — синапсам. Однако последние исследования показывают, что астроциты, составляющие значительную часть клеток мозга, также активно участвуют в этом процессе, обеспечивая удивительную пластичность и емкость нашей памяти.

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Новая роль астроцитов в хранении информации

В ходе экспериментов на мышах ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты обнаружили, что астроциты способны модулировать силу синаптических связей между нейронами. Они делают это, поглощая избыток ионов калия и нейромедиаторов, регулируя таким образом возбудимость нейронов и эффективность передачи сигналов.

Более того, исследователи выяснили, что астроциты могут менять свою структуру и взаимодействовать с синапсами в зависимости от уровня нейронной активности. Эта динамическая связь позволяет мозгу адаптироваться к новой информации и формировать устойчивые воспоминания.

Значение астроцитов для понимания заболеваний мозга

Понимание роли астроцитов в хранении информации открывает новые перспективы в изучении и лечении различных заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера, эпилепсию и последствия инсульта. Нарушения в работе астроцитов могут лежать в основе когнитивных нарушений, связанных с этими состояниями.

Дальнейшие исследования, направленные на изучение механизмов взаимодействия между нейронами и астроцитами, могут привести к разработке новых терапевтических стратегий, направленных на восстановление когнитивных функций и улучшение качества жизни пациентов с нейродегенеративными заболеваниями.

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Напомним, ученые раскрыли новые детали о том, как мозг создает и восстанавливает воспоминания. Новое исследование установило, что воспоминания сохраняются не в отдельных нейронах, а в связях между группами клеток мозга.