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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Секрет суперпамяти раскрыт: эти клетки мозга могут хранить больше, чем вы думаете

Астроциты помогают мозгу адаптироваться к новой информации и формировать устойчивые воспоминания.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Клетки мозга астроциты

Астроциты мозга человека могут хранить огромные объемы информации

Ученые обнаружили, что клетки мозга, называемые астроцитами за схожесть их формы со звездой, играют ключевую роль в способности человеческого мозга хранить невероятные объемы информации. В новом исследовании ученые выяснили, что до сих пор недооценивали функцию этих звездообразных клеток.

Об этом пишет Earth.

Долгое время считалось, что основная роль в хранении информации принадлежит нейронам и их связям — синапсам. Однако последние исследования показывают, что астроциты, составляющие значительную часть клеток мозга, также активно участвуют в этом процессе, обеспечивая удивительную пластичность и емкость нашей памяти.

Новая роль астроцитов в хранении информации

В ходе экспериментов на мышах ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты обнаружили, что астроциты способны модулировать силу синаптических связей между нейронами. Они делают это, поглощая избыток ионов калия и нейромедиаторов, регулируя таким образом возбудимость нейронов и эффективность передачи сигналов.

Более того, исследователи выяснили, что астроциты могут менять свою структуру и взаимодействовать с синапсами в зависимости от уровня нейронной активности. Эта динамическая связь позволяет мозгу адаптироваться к новой информации и формировать устойчивые воспоминания.

Значение астроцитов для понимания заболеваний мозга

Понимание роли астроцитов в хранении информации открывает новые перспективы в изучении и лечении различных заболеваний мозга, включая болезнь Альцгеймера, эпилепсию и последствия инсульта. Нарушения в работе астроцитов могут лежать в основе когнитивных нарушений, связанных с этими состояниями.

Дальнейшие исследования, направленные на изучение механизмов взаимодействия между нейронами и астроцитами, могут привести к разработке новых терапевтических стратегий, направленных на восстановление когнитивных функций и улучшение качества жизни пациентов с нейродегенеративными заболеваниями.

Напомним, ученые раскрыли новые детали о том, как мозг создает и восстанавливает воспоминания. Новое исследование установило, что воспоминания сохраняются не в отдельных нейронах, а в связях между группами клеток мозга.

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