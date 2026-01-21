Секрет выживания белух Аляски удивил ученых: как и зачем меняют партнеров

Белуха. Фото: Stan Shebs/CC BY-SA 3.0

Реклама

Небольшая популяция белух в Бристольском заливе на Аляске, которая насчитывает около 2000 особей, использует необычный подход к размножению. Как выяснили ученые, и самцы, и самки в течение сезона спариваются с несколькими партнерами — и именно это помогает виду выживать.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Из-за суровых арктических условий наблюдать за белухами непросто, поэтому ключевую роль сыграли генетические данные, собранные за 13 лет. Исследование показало: эта изолированная группа придерживается полигинандрной модели — то есть каждое животное может иметь нескольких партнеров в пределах одного репродуктивного периода.

Реклама

По словам ученых, такая система помогает равномерно распространять гены в пределах популяции и снижает риск близкородственного скрещивания. Вместо того чтобы потомство давали лишь несколько доминантных самцов, в размножении участвуют многие особи, что поддерживает генетическое разнообразие.

Ранее ученые предполагали, что белухи имеют полигинную модель, когда один самец спаривается с несколькими самками. Это казалось логичным, ведь самцы значительно крупнее самок и редко контактируют с матерями с детенышами. Однако генетический анализ показал другую картину.

Соавтор исследования Грег О’Корри-Кроу объясняет: белухи могут жить до 80 лет и более, поэтому их репродуктивная стратегия растянута во времени. Самцы не соревнуются агрессивно в пределах одного сезона, а распределяют свои усилия на десятилетия.

Выяснилось, что самки регулярно меняют партнеров между сезонами. Такое поведение напоминает «страхование рисков»: оно помогает избегать слабых или неподходящих самцов и повышает вероятность рождения здорового потомства. Исследователи отмечают, что выбор самок имеет такое же значение для структуры популяции, как и конкуренция между самцами.

Реклама

Тип репродуктивной системы напрямую влияет на генетическую устойчивость. Для небольших и изолированных групп, как в Бристольском заливе, это вопрос выживания. Полигинандрия помогает сохранять разнообразие генов и сдерживает генетическое истощение, которое угрожает исчезающим видам.

К исследованию присоединились и коренные общины региона, соединив местные знания с научными методами. Это позволило глубже понять поведение белух в условиях климатических изменений Арктики.

О’Корри-Кроу подчеркивает: популяция все еще остается уязвимой. Впрочем, выявленные стратегии показывают, что у белух есть естественные механизмы устойчивости, которые дают шанс на их долговременное сохранение.

Напомним, среди миллионов маринованных рыб в Луизиане ученые хранят уникальную карманную акулу. Это единственный известный науке представитель своего вида.