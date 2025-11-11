"Секретное оружие" против старения: исследование обнаружило удивительную "тренировку" для мозга

Знание нескольких языков замедляет старение

Свободное владение на двух или более языках является мощным, но недооцененным «секретным оружием» против разрушительных последствий старения . Новое масштабное исследование показало, что люди, которые общаются только на одном языке, имеют примерно вдвое более высокую вероятность испытать ускоренное старение (биологический возраст выше хронологического), тогда как у многоязычных людей этот риск вдвое ниже .

Об этом пишет IFLScience, ссылаясь на результаты международного исследования, опубликованного в журнале Nature Aging .

Как «жонглирование» на языках создает резерв

Международная команда исследователей проанализировала данные 86 149 человек в возрасте от 51 до 90 лет из 27 стран Европы. Результаты оказались поразительными: защитный эффект многоязычия растет с увеличением количества языков, которыми владеет человек.

Гипотеза, объясняющая этот феномен, состоит в том, что постоянная практика переключения между разными языковыми системами помогает поддерживать «неврологическую ловкость». Это «жонглирование» языками функционирует как постоянная тренировка для мозга, и создает определенный «когнитивный резерв» , замедляющий упадок как умственных, так и физических способностей.

Подобно другим известным факторам здорового образа жизни — крепким социальным связям и регулярной физической активности — многоязычие кажется особенно эффективным способом поддержания работы мозга и сохранения жизненной силы.

«Тревожный звонок» для англоязычного мира

Хотя ученые учитывали побочные факторы (например, подвержены ли многоязычные культуры здоровому питанию или более активной социальной жизни), они обнаружили, что защитный эффект владения несколькими языками оставался статистически значимым даже после учета возраста, физического здоровья и социально-политической среды.

Эти выводы являются хорошей новостью для большинства населения планеты, поскольку, по оценкам, от 50 до 70 процентов людей в мире двуязычны или многоязычны.

В то же время это тревожный сигнал для преимущественно англоязычного мира, где до 75 процентов населения могут быть единоязычными. Эти нации, включая США, Великобританию, Канаду и Австралию, сталкиваются с демографическим кризисом старения и перегрузкой систем здравоохранения из-за роста когнитивных нарушений.

Профессор Стивен Мэй, лингвист из Университета Окленда, не участвовавший в исследовании, отметил значимость многоязычия:

«Кроме важных и длительных когнитивных преимуществ в связи с освещаемыми здесь старением, образовательные исследования на протяжении последних 80 лет также неизменно подчеркивали общие когнитивные, социальные и образовательные преимущества многоязычия», — прокомментировал Стивен Мэй.

Авторы исследования предполагают, что данные должны быть учтены при разработке государственной политики в сферах от здравоохранения до образования.

