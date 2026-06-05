Секретное оружие против старения: исследователи обнаружили белок, возвращающий организму молодость

Ученые открыли белок, буквально останавливающий старение организма

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Исследователи из Университета Баффало в Нью-Йорке определили белок тристетрапролин (TTP) как потенциальную мишень для уменьшения некоторых негативных последствий старения. Увеличение его количества у старых мышей привело к улучшению силы хвата, выносливости и общей физической работоспособности.

О новых открытиях в борьбе с хроническим воспалением и возрастными изменениями организма пишет ScienceAlert.

Борьба с хроническим воспалением

Возрастное снижение иммунной стойкости часто приводит к состоянию, которое ученые называют иммуностарением. Этот процесс сопровождается хроническим воспалением, что существенно повышает склонность к различным возрастным заболеваниям.

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По словам биолога Кита Кирквуда, использование мышиной модели позволило обнаружить, что белок TTP принимает участие во многих защитных процессах организма. В частности, он эффективно ингибирует чрезмерную активность цитокинов — сигнальных белков, которые направляют иммунный ответ, но могут провоцировать хроническое воспаление.

Этот важный белок активно производится в различных клетках тела, в частности, в коже, мышцах, нервной ткани и волокнистых соединительных тканях. Предыдущие исследования внушительно доказывают, что с возрастом уровень TTP в организме естественно снижается, особенно в иммунной системе.

Результаты эксперимента

Чтобы проверить свои теории, ученые генетически модифицировали испытуемых мышей так, чтобы стабилизировать этот белок и усилить его выработку в организме. Совершенствование показателей у 22-месячных грызунов позволило существенно снизить их слабость и заметно улучшить функциональное здоровье.

Животные со стабилизированным TTP продемонстрировали значительно лучшую физическую форму сразу в нескольких сферах. Они быстрее ходили, дольше держались на беговой дорожке, демонстрировали более высокую активность и обладали более крепким скелетом. Некоторые показатели силы у старых самцов вообще соответствовали уровню молодых шестимесячных особей.

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Интересно, что положительные изменения и улучшение состояния костей были ограничены у самок. Исследователи подозревают, что такое расхождение может быть частично связано со снижением уровня эстрогена, ведь этот гормон защищает ткани и контролирует сигналы иммунной системы, вызывающие воспаление.

Перспективы лечения для людей

Несмотря на обнадеживающие результаты, эти находки еще не полноценный метод лечения, а до клинических испытаний на людях еще очень далеко. Генетическая техника, которую применили на грызунах, невозможно прямо перенести и применить на человеческом организме. Однако ученые предполагают, что в будущем подобного эффекта можно будет добиться с помощью определенных фармакологических методов.

В ближайших планах ученых подробно исследовать влияние TTP на возрастное воспаление мозга, которое связано с нейродегенеративными заболеваниями вроде болезни Альцгеймера. Понимание этих сложных механизмов является критически важным для создания эффективного лекарства против артрита и других хронических болезней.

Напомним, ученые выяснили, что добавки омега-3 могут быть опасны для мозга . Их годами считали полезными, однако новое исследование китайских ученых показало неожиданный результат.

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