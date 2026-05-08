Секретное "оружие" против вирусов: в Бразилии нашли растение, способное уничтожать Covid-19 и ВИЧ

Дерево Copaifera lucens может стать оружием против Covid-19 и ВИЧ

Международная группа биологов, иммунологов и химиков во время недавних исследований флоры малоизвестного бразильского леса Мата-Атлантика обнаружила уникальные свойства эндемического дерева Copaifera lucens, экстракт листьев которого способен успешно блокировать механизмы размножения коронавируса и противостоять будущим штаммам опасной инфекции.

Об этом пишет Gizmodo.

Многоцелевой удар по инфекции

Copaifera lucens — это вид деревьев из семейства Бобовые. Исследователи выяснили, что их листья содержат специфические галоилхинные кислоты (разновидность таннинов — веществ, которые можно найти в чайных листьях или красном вине). В отличие от большинства современных противовирусных препаратов, действующих только на один вирусный белок, это природное соединение совершает многоцелевую атаку.

Она одновременно выводит из строя шиповидные белки, с помощью которых вирус придирается к клеткам человека, а также блокирует жизненно важные ферменты, помогающие инфекции размножаться и избегать иммунного ответа организма. Благодаря такому комплексному механизму возбудитель болезни практически теряет способность мутировать и производить стойкость к лечению. Более того, этот же экстракт продемонстрировал незаурядную эффективность даже в подавлении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-1).

Потенциал для нового лекарства и сохранения лесов

Для подтверждения противовирусного потенциала экстракта ученые применили методы ультрафиолетовой спектроскопии и специальные нейтрализации анализы, которые считаются «золотым стандартом» в подобных тестированиях. Опыты на молекулярном уровне доказали очень прочную связь кислот с рецепторами коронавируса.

Конечно, впереди ученых еще ждут длительные клинические испытания на живых организмах, прежде чем найденное вещество превратится в сертифицированные лекарства на полках аптек. В то же время, это исследование еще раз подчеркивает стратегическую ценность сохранения уникальной бразильской флоры, которая до сих пор остается самым богатым и неисчерпаемым источником новых медицинских решений для глобальной системы здравоохранения.

Напомним, ученые достигли важного прорыва в блокировании вируса Эпштейна-Барра — возбудителя, по оценкам, поражающего 95% населения мира и связанного с несколькими видами рака.

