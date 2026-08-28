Секретные координаты Атлантиды: на дне океана обнаружили руины, которые могут оказаться легендарным городом

Исследователи нашли вероятные остатки Атлантиды в океане / © Фото из открытых источников

Реклама

Американские исследователи во главе с бывшим руководителем океанографических работ ВМС США Тимом Галлодетом заявили о возможном обнаружении остатков мифической Атлантиды на дне океана. С помощью технологий закрытого типа специалистам удалось получить карты подводного рельефа с чрезвычайно высоким разрешением, совпадающим с античными описаниями.

Об амбициозных планах организации подводной экспедиции в таинственное место пишет издание Daily Mail.

Реклама

Секретные координаты и античные тексты

Греческий философ Платон еще в 360 году до нашей эры описывал Атлантиду как технологически развитую империю, столицу которой древние архитекторы построили вокруг концентрических колец суши и воды. По словам Тима Галлодета, найденные командой подводные структуры в Атлантическом океане полностью соответствуют размерам и форме системы каналов из этих древнейших текстов.

Реклама

Пока команда держит точное расположение находки в строгом секрете из-за подписанного соглашения о неразглашении, которое запрещает раскрывать координаты до начала экспедиции. Сам проект возглавляет неназванный врач скорой помощи, более десяти лет собиравший геологические данные и привлекший к работе физика Макса Дерахшани для применения специального алгоритма распознавания искусственных сооружений.

Подготовка к глубоководной миссии

Поскольку большинство историков всегда считали рассказы об этом королевстве обычной выдумкой, команда стремится исследовать локацию непосредственно посредством дистанционно управляемых аппаратов. Пока известно, что проектом уже заинтересовался известный глубоководный исследователь Виктор Весково, который выразил готовность предоставить свое судно для изучения загадочного рельефа.

Хотя во время одного из подкастов журналисты допустили, что целью может быть Азорское плато, бывший адмирал отказался подтверждать эту популярную географическую гипотезу. Сторонники этой теории считают острова уцелевшими вершинами огромного массива суши, затонувшего на стыке трех тектонических плит вследствие катастрофических землетрясений во время последнего ледникового периода.

Напомним, открытие на дне океана обнаружило доказательства катастрофического события , которое может быть связано с уничтожением легендарного потерянного города Атлантида. Это открытие укрепляет спорную гипотезу, что около 12 800 лет назад Земля столкнулась с кометой, что спровоцировало масштабные изменения климата.

Реклама

Новости партнеров