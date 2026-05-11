Секретный сигнал апокалипсиса: как обычные люди смогут отследить конец света

Отслеживание возможного конца света

Художник и программист Кайл Макдональд разработал систему, которая анализирует полеты самых богатых людей мира в режиме реального времени. Если богачи массово отправятся в безопасные зоны, обычные люди получат SMS-уведомление об опасности. Это попытка в случае апокалипсиса дать обществу шанс на спасение в мире неравенства.

Об этом пишет The Washington Post.

У мировых олигархов — неограниченные деньги, современные укрытия и частные джеты. Поэтому возникает вопрос: могут ли богачи заранее знать или получать предупреждения о возможном ядерном апокалипсисе? Именно на этой идее построен новый проект художника и программиста из Лос-Анджелеса Кайла Макдональда. Он создал систему под названием Apocalypse Early Warning System («Система раннего предупреждения об апокалипсисе»), которая отслеживает перемещение частных самолетов в разных частях мира.

По мнению автора, если большое количество бизнес-джетов внезапно начнет покидать мегаполисы, вывозя состоятельных владельцев в бункеры или отдаленные курорты, это может быть тревожным сигналом и для всех остальных.

«Я хочу, чтобы люди смеялись. Надеюсь, они увидят это и почувствуют определенный юмор нашей ситуации — того, что мы застряли в борьбе между сверхбогатыми и рабочим классом. И помните: мы все еще можем что-то сделать. Мы не полностью подавлены и не потеряли надежду», — сказал Макдональд.

«Система раннего предупреждения об апокалипсисе» — как она работает

Его система работает на основе открытых данных об авиаперелетах. Она отслеживает местонахождение частных и чартерных самолетов, которыми часто пользуются самые богатые люди мира, и формирует так называемый «исторический уровень чрезвычайной ситуации». Алгоритм анализирует количество самолетов в воздухе в конкретный момент и сравнивает эти показатели с привычными данными, после чего определяет уровень угрозы по шкале от 1 до 5. В случае резкого роста система может отправлять пользователям оповещения через SMS или электронную почту.

Идея такого «трекера апокалипсиса» отражает все более глубокий разрыв между средним и рабочим классом в США и ультрабогатыми людьми. Согласно данным Федеральной резервной системы, 1% самых богатых американцев контролирует 31,9% всего национального богатства, тогда как на нижнюю половину населения приходится лишь 2,5%. Самый богатый человек планеты — владелец SpaceX, Tesla и X Elon Илон Маск — только за этот год увеличил свое состояние более чем на 50 млрд долл.

Макдональд убежден: если миллиардеры могут получить информацию об угрозе раньше других, то и остальное общество способно узнать об этом благодаря открытым данным.

Богачи готовятся к концу света

То, что некоторые сверхбогатые люди активно готовятся к возможному концу света, ранее описывал писатель и документалист Дуглас Рашкофф в книге Survival of the Richest («Выживание самых богатых: фантазии техномиллиардеров о побеге»), которая вышла в 2022 году. По его словам, большинство миллиардеров не строят фантастические бункеры из научной фантастики, хотя отдельные случаи существуют. Чаще они обустраивают защищенные и автономные укрытия внутри уже имеющихся имений или комплексов.

Рашкофф, который занимается исследованием человеческой автономии в цифровую эпоху, считает эту тенденцию абсурдной и убежден, что о ней нужно говорить открыто.

«Я спрашивал миллиардеров: „Как вы собираетесь платить своим бойцам Морских котиков за охрану ваших поместий, когда ваш биткоин станет ничего не стоящим?“ — сказал он.

По мнению документалиста, подобный трекер скорее показывает панику среди миллиардеров, чем реально сигнализирует о конце света. Рашкофф также пытался убедить некоторых богачей использовать свои деньги на предотвращение глобальных кризисов, а не только на подготовку к бегству от них.

Как возникла идея «трекера апокалипсиса»?

Макдональд рассказывает, что замысел создать систему раннего предупреждения появился у него после обострения войны в Иране, когда риск ядерного конфликта перестал казаться фантастикой. По его словам, проект стал ответом не только на личную тревожность, но и на общую напряженность в мире, где новости все чаще связаны с войнами и политическими кризисами.

Многие предыдущие работы Макдональда также касались темы наблюдения и контроля. Среди них — приложение с технологией распознавания лиц для выявления агентов ICE — Миграционной и Таможенной полиции США. Другой проект художника почти 15 лет назад привел к обыску в его доме агентами Секретной службы: тогда Макдональд установил программу на компьютерах в магазине Apple в Нью-Йорке, которая фотографировала людей перед экранами. А его последний сервис перед запуском трекера — MyEpstein — позволяет проверить, есть ли ваши контакты в «файлах Эпштейна».

Сам Макдональд говорит, что его интересует возможность направить инструменты слежки против тех, у кого есть власть.

«Мне интересно создавать культуру ответственности и формировать ощущение, что нельзя просто делать все, что заблагорассудится, только потому, что имеешь власть. Я также хочу, чтобы другие люди почувствовали: „Возможно, мы тоже можем что-то сделать“, — пояснил художник.

В то же время система не раскрывает имена владельцев или пассажиров конкретных самолетов, и Макдональд отмечает, что не намерен публиковать чьи-то персональные данные. В то же время сам факт отслеживания полетов на основе открытой информации очень раздражает миллиардеров — особенно Маска. В 2022 году владелец X заблокировал аккаунт студента, который создал бота для отслеживания маршрута его самолета.

С момента запуска системы уровень тревоги ни разу не превышал четвертый. Макдональд также запрограммировал алгоритм учитывать праздники и сезоны отпусков, чтобы избегать ложных сигналов.

"Моя главная цель — дать людям своеобразное «хакерское мышление», чтобы они могли смотреть на события вокруг нас и видеть не только шум, но и определенные закономерности», — пояснил Макдональд.

Он шутит, что если система все же зафиксирует настоящую апокалиптическую угрозу, то он уже знает, что скажет одному из знакомых миллиардеров: «Я останусь у тебя».

И если однажды сверхбогатые действительно начнут массово покидать большие города, у остальных людей, возможно, будет хотя бы немного времени для собственной подготовки. Хотя самые богатые по-прежнему будут оставаться на несколько шагов впереди.

Напомним, технологические миллиардеры, такие как Сэм Альтман, Марк Цукерберг и Джефф Безос, массово строят автономные подземные бункеры на случай глобальных катастроф: войн, пандемий или климатического коллапса. Эти укрытия — не просто подвалы, а роскошные автономные комплексы с гидропонными фермами, фильтрацией воздуха, солнечной энергией и даже кинотеатрами. Журналисты и эксперты видят в этом тревожный сигнал: пока архитекторы цифрового мира формируют наше будущее, они одновременно активно готовятся к распаду цивилизации, превращая выживание в новый символ статуса.

