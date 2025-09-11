Секс, кровь и инцест: историк раскрыл опасный мир Клеопатры

Элизабет Тейлор в роли Клеопатры.

Реклама

Тем, кто считает, что сериалы «Игра престолов» и «Дюна» являются вершиной жестокости и разврата, следует познакомиться с реальным миром династии Птолемеев, правившей Египтом почти три столетия — с 323 по 30 год до нашей эры.

Об этом пишет El País.

В своей новой книге «Клеопатры, забытые царицы Египта», профессор древней истории Ллойд Ллевеллин-Джонс погружает читателя в увлекательный мир политических интриг, убийств, инцеста и безудержной роскоши, где реальность превосходит всякую выдумку. Он доказывает, что знаменитая Клеопатра VII не была уникальной фигурой, а лишь достойной наследницей славы и грехов своих невероятно влиятельных и способных для своего времени предшественниц.

Реклама

Кровавое правление: жуткие эпизоды из жизни Птолемеев

Одним из самых жутких преступлений, описанных в книге, является история, произошедшая во время пира в 130 году до нашей эры. Царица Клеопатра II праздновала свой 55-й день рождения, когда ей привезли большой эбеновый ковчег. Открыв его, царица увидела обезглавленное и расчлененное тело ребенка – это был ее сын Птолемей Мемфит, которого отправил ей как «подарок» ее бывший муж, а по совместительству и брат Птолемей VIII Эвергета.

Однако вместо горевать Клеопатра II публично выставила части тела сына в Александрии, чтобы вызвать гнев народа против своего брата-мужа. Этот эпизод демонстрирует криминальную сущность династии Птолемеев, где семейные связи являлись лишь инструментом для обретения власти.

Следует также вспомнить жестокую борьбу за власть между тремя сестрами-принцессами: Клеопатрой IV, Клеопатрой Трифеной и Клеопатрой Селеной. Этот конфликт, по словам автора книги, был «одним из самых кровавых, самых жутких и болезненных зрелищ в эллинистической истории».

Клеопатра IV, спасаясь от сестры, укрылась в храме. Когда за ней пришла Клеопатра Трифена с солдатами, женщина вцепилась в статую Артемиды и закричала жрецам, что ее божественное право убежища оскверняется. Солдаты колебались, но Трифена приказала им отрубить руки ее сестре, после чего умерла с проклятиями. Сама Трифена вскоре также была убита.

Реклама

Династию продолжила Клеопатра Селена. Она вышла замуж за своего зятя, а затем за племянника.

«Кто думает, что кровавые бани Ланнистеров в „Игре престолов“ и зверства Харконненов в „Дюне“ являются вершиной извращений, должен обязательно прочитать эту книгу о нездоровой, развратной, братоубийственной и безусловно дисфункциональной династии Птолемеев. Здесь все реально», - говорится в публикации.

Чрезмерная роскошь и инцест: идеология династии

Историк отмечает, что Птолемеи, как правило, были гладкими. Причина, по его словам, в концепции «tryphé», что с греческой означает избыточность, роскошь, чревоугодие и безудержность. С помощью излишеств они демонстрировали свое неприлично богатство. Даже на монетах и статуях цариц семьи, в частности Клеопатры III, изображали «мясистые портреты», подчеркивая их склонность к избыточности как символ успеха.

Другим элементом философии «избыточности» был инцест первой степени (между братьями и сестрами, отцом и дочерью). Это позволяло удерживать власть в семье («семья, которая спит вместе, остается вместе») и имело религиозный подтекст, поскольку отражало инцест в отношениях древнеегипетских (Исида-Осирис) и греческих (Зевс-Гера) богов. По словам автора, Клеопатра VII, известнейшая из обладательниц этого имени среди Птолемеев, была «продуктом шести поколений инцестов».

Реклама

Облик Клеопатры VII также далек от ее современного «киношного» образа. Она не была красавицей, как ее изображают Элизабет Тейлор или Клодетт Кольбер. Ллевеллин-Джонс отмечает, что древние источники ничего не говорят о ее красоте.

«Она имела харизму, лица возвращались к ней, когда она заходила в комнату, она была прекрасной собеседницей, полиглотом, умной, образованной, но если вы посмотрите на ее лицо на монетах… Популярный образ, который мы имеем о Клеопатре VII, — это клише», — отмечает историк.

Он считает, что Клеопатра соблазняла своей харизмой и властью, а не внешностью.

Напомним, эксперты по графике воспроизвели лицо фараона , который основал Долину царей и переписал историю Древнего Египта. Аменхотеп I – второй правитель 18-й династии Египта – как полагают, умер 3500 лет назад в возрасте около 35 лет, после чего его тщательно сохранили с помощью мумификации.