Наука и IT
24
Секс-миссия: китайские астронавты возьмут в космос мышей для экспериментов по размножению

Четыре черные мыши — две самки и два самца — должны полететь на китайскую космическую станцию.

Китайские астронавты перед стартом миссии

Китайские астронавты перед стартом миссии / © Associated Press

В состав следующего экипажа на китайской орбитальной станции «Тяньгун» войдут трое астронавтов и четыре мыши.

Как сообщает Spase.com, запуск миссии Шэньчжоу-21 запланирован на пятницу, 31 октября, с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая.

Экипаж возглавит 48-летний пилот Чжан Лу, который уже участвовал в миссии «Шэньчжоу-15» более двух лет назад. Вместе с ним в космос отправятся 39-летний специалист по полезной нагрузке Чжан Хунчжан и самый молодой китайский астронавт, 32-летний инженер Ву Фэй.

Они проведут около шести месяцев на борту «Тяньгуна», проводя эксперименты, осуществляя выход в открытый космос и контролируя прибытие и отправку грузов с космической станции.

К экипажу также впервые присоединятся мелкие млекопитающие. Четыре черные мыши — две самки и два самца — должны полететь к «Тяньгуну» вместе с астронавтами и будут использованы в экспериментах, направленных на размножение на низкой околоземной орбите.

Пятничная миссия станет 10-м пилотируемым полетом к «Тяньгуну» и седьмым визитом с момента завершения строительства трехмодульной орбитальной станции в октябре 2022 года.

Напомним, NASA планирует отправить четырех астронавтов в десятидневное путешествие к Луне в рамках миссии Artemis II. Это станет первым пилотируемым полетом за пределы низкой околоземной орбиты за последние 50 лет.

