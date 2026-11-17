Исследователи проглотили детали Lego / © Shutterstock

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Случайное глотание предметов происходит довольно часто, что вызывает панику у родителей. Большинство посторонних предметов безвредны и обычно выходят естественным путем (из-за стула) в течение 3-5 дней, однако иногда приходится узнавать это на собственном опіте. Исследователи взяли добровольцев и попросили их съесть голову Lego, чтобы проверить.

Об этом пишет IFLScience.

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Вторыми по частоте глотания предметами являются маленькие пластиковые игрушки. Удивительно мало данных о том, сколько времени им нужно, чтобы выйти. Исследователи в Австралии объединились, чтобы ответить на вопрос, сколько времени нужно, чтобы опорожниться с Lego.

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Они взяли шестерых добровольцев, попросили их съесть голову Lego, а затем записывали, сколько времени понадобилось, чтобы она снова появилась. Чтобы принять участие в испытании, добровольцы не должны были иметь истории операций на желудочно-кишечном тракте, уметь проглатывать голову Lego чистой и не волноваться.

«Участники проглотили голову Lego. Было зафиксировано время, необходимое для нахождения предмета в кале участников. Основным результатом был показатель времени нахождения и изъятия», – пояснили в материале.

Неожиданный случай

В исследовании также были неожиданные моменты. Хорошая новость заключалась в том, что головы Lego не проводили много времени в кишечнике человека, в среднем 1,7 дня перед стулом.

«До успешно вытянутых голов Lego количество стула колебалось от одного до трех, в среднем два стула», – отмечают исследователи.

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Однако один участник эксперимента не смог найти свою голову Lego, хотя он продолжал искать в кале еще две недели после их проглатывания. Однако исследователи не волновались из-за пропавшей головы и защищали свои методы поиска. Они заверили, что не стоит беспокоиться.

Будущие эксперименты

Головы Lego проходили через тело быстрее монет. Команда исследователей предположила, что дальнейшее исследование могло бы включать в себя другие части фигурок Lego, желательно одну руку Lego, которая держит монету.

«Мы признаем, что разные объекты могут иметь более короткое или более длительное время прохождения. Возможно, было бы полезно повторить это исследование с частью тела или ноги, чтобы увидеть, замедляют ли острые или неровные поверхности пластиковой структуры прохождения кишечника», – объяснили они.

Однако не стоит воспринимать это исследование как медицинский совет и делать выводы, что головки Lego теперь съедобны. Потому что это не так.

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