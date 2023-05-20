Сенсационное открытие: Марс покрыт очень толстой броней - ученые

Плотность коры Марса одинакова как в северном, так и в южном полушарии планеты.

Группа ученых из Швейцарии смогла точно определить толщину коры Марса. Ученые выяснили, что основным источником внутреннего тепла Красной планеты является распад таких радиоактивных элементов, как уран и торий в течение длительного времени.

Об этом пишет Futurism.

На основе полученных данных, дополнивших другие предварительные наблюдения, ученые выяснили, что толщина коры Марса в среднем составляет от 42 до 56 км. Для сравнения толщина коры Луны – от 34 до 43 км, а толщина коры Земли еще меньше – от 21 до 27 км. В то же время исследование показало, что толщина марсианской коры больше в южном полушарии, чем в северном.

Также ученые выяснили, что плотность коры Марса одинакова как в северном, так и в южном полушарии планеты. Это открытие особенно важно, ведь на севере преимущественно расположены равнины, а на юге — горы и возвышенности. Новое исследование, по словам ученых, может положить конец давним спорам о происхождении и структуре коры Красной планеты.

Но это еще не все. Ученые смогли выяснить, что основным источником внутреннего тепла Красной планеты распад таких радиоактивных элементов, как уран и торий в течение длительного времени. Как показывают результаты исследования от 50% до 70% этих выделяющих тепло элементов, расположены именно в коре Марса.

Напомним, исследователи выяснили, когда и как исчезла жизнь на Марсе.

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