Сенсационное открытие: скелет "сестры Клеопатры" оказался совсем не тем, кем сдался

Почти 100 лет назад в Октагоне, восьмистороннем мавзолее в древнем городе Эфес, был найден скелет, который десятилетиями ученые считали останками Арсиной IV, сводной сестры знаменитой царицы Клеопатры VII. Однако новый анализ, проведенный австрийскими исследователями, показал, что тело от 11 до 14 лет, умерший между 205 и 36 годами до нашей эры.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эксперты обнаружили, что парень страдал от серьезных патологических расстройств развития, в частности недоразвитой верхней челюстью. Однако, кем был этот мальчик, остается загадкой, а поиски останков Арсиной IV продолжаются.

В 1929 году австрийский археолог доктор Йозеф Кейль и его команда обнаружили саркофаг, заполненный водой, в руинах величественного восьмиугольника, датируемого концом 1 века до нашей эры. Этот мавзолей из белого мрамора высотой 13 метров был свидетельством великой истории. Доктор Кейль обнаружил череп, который, по его оценке, принадлежал "очень выдающейся женщине" в возрасте около 20 лет.

Однако недавние исследования Венского университета перевернули предыдущие выводы. Во время повторных тестов они обнаружили Y-хромосому, указывающую на мужской пол. Анализы ДНК показали, что останки принадлежат мальчику в возрасте 11-14 лет, с генетическим происхождением из Италии или Сардинии.

Он имел серьезные физические нарушения, в частности рано закрытый черепной шов, что привело к асимметрии черепа, а также недоразвитую верхнюю челюсть, что затрудняло жевание. Это вызывает сомнения относительно его социального статуса: хотя место захоронения свидетельствует о важности личности, это не означает, что он был богатым или привилегированным.

"Почему этого 11-14-летнего мальчика со значительными нарушениями развития похоронили в таком выдающемся здании в городском районе Эфеса, пока также остается невыясненным", - отметили ученые.

Ученые Венского университета пока не могут точно определить его происхождение или социальное положение. Существует предположение, что он мог быть частью римского населения, жившего в Эфесе, но не хватает генетических данных, чтобы это подтвердить.

Напомним, в древнем монастыре найдена мозаика с библейским стихом, который всех благословляет.

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