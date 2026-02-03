- Дата публикации
Сенсационная гипотеза: археолог утверждает, что нашел потерянную могилу Ивара Бескостного
В Англии, похоже, нашли настоящее место отдыха одного из самых страшных военачальников в истории и легендарного правителя викингов Ивара Бескосного. Под неприметным холмом археологи подозревают наличие целого погребального корабля.
На протяжении более чем тысячи лет место захоронения лидера «Великой языческой армии» Ивара Бескосного оставалось одной из величайших загадок эпохи викингов . Однако новые данные могут все изменить.
Об этом пишет Arkeonews.
Археолог Стив Дикинсон выдвинул обоснованную гипотезу, что большая насыпь на северо-западном побережье Англии, известная как «Королевский холм», скрывает первое в Великобритании захоронение викинга в лодке, которое может принадлежать легендарному военачальнику IX века Ивару Безу.
Насыпь имеет диаметр 60 метров и высоту 6 метров, что соответствует размерам элитных захоронений скандинавской знати.
Почему именно Ивар Бескосный
Дикинсон базирует свою теорию на сочетании археологических данных и средневековых текстов. Исследователь указывает на совпадение исторических описаний, масштабов кургана и найденных рядом артефактов.
В древних исландских сагах упоминается курган под названием Coningeshou («Королевский курган»), расположенный на побережье.
Если гипотеза подтвердится, это будет первое монументальное захоронение викинга в корабле, найденное когда-либо на территории Соединенного Королевства. Рядом с главным холмом расположены десятки меньших насыпей, которые могут быть могилами воинов почетного караула или приближенных лиц, характерных для погребений вождей такого ранга.
Артефакты и загадка прозвища
Хотя полноценные раскопки еще не производились, предварительные исследования территории с металлоискателями уже дали результаты. Ученые нашли большие железные заклепки от корабля и тяжелые свинцовые, типичные для торговли эпохи викингов. Эти находки прямо указывают на элитный статус погребенного и морскую тематику погребения.
Ивар Бескосный, предположительно являвшийся сыном не менее легендарного Рагнара Лодброка, прославился захватом Йорка и превращением Дублина в базу викингов. Его прозвище до сих пор вызывает споры: одни ученые считают, что он страдал хрупкостью костей (несовершенный остеогенез), другие убеждены, что «Бескосный» — это метафора исключительной гибкости или ловкости в бою.
Позже в этом году Дикинсон планирует провести геофизическое сканирование кургана, чтобы окончательно выяснить, под толщей ли земли скрывается древний драккар.
