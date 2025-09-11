Сенсационная находка: марсоход NASA обнаружил признаки жизни, которые не могут отрицать скептики

Марсоход обнаружил на Марсе признаки жизни

Реклама

Международная команда исследователей, работающая с данными марсохода NASA Perseverance, опубликовала новые сенсационные выводы. Анализ образцов осадочной породы, собранных в кратере Езеро, выявил удивительные минеральные образования, которые могут быть потенциальными биосигнатурами – самыми четкими признаками жизни, найденными на Марсе.

Об этом пишет IFLScience со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Nature.

Что нашел Perseverance

Анализ был сосредоточен на формации Яркий Ангел, включая известный камень «Водопад Чеява» и вновь открывшийся «Храм Аполлона», а также на образцах ядра «Сапфирового Каньона». Команда идентифицировала фосфат железа и сульфид железа, организованные в узелки и вкраплениях по всей породе. Также были обнаружены признаки органического углерода, который должен был образоваться при низкой температуре и в присутствии воды - это условия, пригодные для жизни.

Реклама

Наибольшей интригой является то, что минералы не распределены равномерно по образцам, а сгруппированы в определенных зонах. Такое распределение вместе с минералами и органическими элементами в осадочной породе, образовавшейся при наличии воды, подтверждает идею, что на Марсе могла быть жизнь.

«Наш анализ позволяет заключить, что формация „Яркий Ангел“ содержит текстуры, химические и минеральные характеристики, а также органические признаки, которые следует рассматривать как потенциальные признаки жизни», — пишут авторы исследования.

Самый четкий признак жизни

После года проверок и анализа команда Perseverance заявила об обнаружении «самого четкого признака жизни, который когда-либо находили на Марсе». Шон Даффи, исполняющий обязанности администратора NASA, отметил, что в прошлом научное сообщество всегда находило альтернативные объяснения признакам, считавшимся жизнью. Однако в этот раз ситуация другая.

«После года проверок мы не можем найти иного объяснения. Это вполне может быть самый четкий признак жизни, который мы когда-либо находили на Марсе», - заявил Даффи.

Реклама

На Земле такие минеральные признаки соединены с микроорганизмами. Это не значит, что нет иных способов формирования этих минералов без жизни. Однако чтобы по-настоящему понять происхождение этих сигнатур, команда считает, что нужно проанализировать образцы на Земле. Образец "Сапфировый Каньон" запечатан в контейнере для исправления обратно на Землю. Однако, как отмечает источник, администрация президента США Дональда Трампа пытается упразднить миссию по доставке марсианских образцов на Землю.

"В конце концов, возвращение образцов с Марса для изучения на Земле, включая образец Сапфировый Каньон, собранный из формации Яркий Ангел, обеспечило бы лучшую возможность понять процессы, которые дали начало уникальным особенностям, описанным здесь", - написала команда.

Напомним, миссия NASA обнаружила неизвестную структуру глубоко в недрах Марса . Это открытие в самом сердце Красной планеты заставляет пересмотреть представление о ее составе и эволюции.