Сенсационная находка: ученые объяснили происхождение черепа тысячелетней давности

Череп, найденный более 60 лет назад в греческой пещере Петралона, наконец-то может быть идентифицирован благодаря новейшим технологиям датировки. Исследование, проведенное геохронологом Кристофом Фальгером и его командой, показало, что возраст черепа составляет не менее 277 000 лет. Он принадлежит к вымершему виду гоминид, который мог сосуществовать с неандертальцами.

Череп был найден в 1960 году. Он был буквально встроен в стену пещеры с помощью сталагмита, законсервировавшего его на тысячи лет. Однако, несмотря на превосходную сохранность, ученые никак не могли прийти к согласию относительно его происхождения. Предыдущие попытки датирования давали чрезвычайно разные результаты (от 170 000 до 700 000 лет), а его морфология не позволяла четко отнести его к Homo sapiens, неандертальцам или Homo heidelbergensis.

Чтобы решить эту загадку, команда Фальгера использовала прецизионный метод — уранториевую датировку. Этот метод основан на том, что образующиеся в пещерах минеральные отложения содержат небольшое количество радиоактивного урана. Уран с течением времени распадается на торий с четкой скоростью. Измеряя соотношение этих элементов в наросших на черепе минералах, ученые смогли определить его возраст с высокой точностью.

Анализ показал, что самый старый минеральный слой, непосредственно контактировавший с черепом, имеет возраст не менее 277 000 лет. Это подтверждает, что череп относится к отдельной, более примитивной группе, чем современные люди или неандертальцы.

Авторы исследования отмечают, что анатомия черепа Петралоны очень похожа на череп, обнаруженный в Кабве, Замбия, возраст которого составляет около 300 000 лет. Череп из Кабве обычно классифицируют как Homo heidelbergensis — вид, чье место в эволюционном дереве человечества до сих пор является предметом дискуссий.

«Наши результаты датировки… свидетельствуют о том, что череп Петралоны может датироваться примерно 300 000 лет назад, что соответствует их сходству», — пишут исследователи.

Это открытие делает вероятной гипотезу, что загадочный греческий череп может принадлежать именно этому виду.

Напомним, неандертальцы начали скрещиваться с нашими предками-людьми минимум на 100 000 лет раньше, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует открытие международной группы ученых, исследовавших скелет пятилетнего ребенка, жившего 140 000 лет назад.

