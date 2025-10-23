- Дата публикации
Сенсационная находка: учёные обнаружили яйцо динозавра возрастом 70 миллионов лет (фото)
В Аргентине нашли идеально сохранившееся яйцо хищного динозавра в возрасте 70 миллионов лет.
В Аргентине, в регионе Рио-Негро в Патагонии, археологи обнаружили исключительно хорошо сохранившееся яйцо динозавра, возраст которого оценивается в 70 миллионов лет. Находка шокировала экспертов из-за ее почти идеального состояния.
Об этом пишет Daily Mail.
Считается, что яйцо, внешне напоминающее страусиное, было отложено представителем рода Bonapartenykus — небольшим хищным тераподом, обитавшим в этом регионе в конце мелового периода. Ученые отмечают, что подобные находки крайне редки.
«Это была полная и абсолютная неожиданность… Яйца плотоядных динозавров особенно редки, поскольку их тонкая скорлупа более подвержена разрушению», — объяснил Гонсало Муньос из Аргентинского музея естественных наук.
Команда археологов планирует провести углубленное сканирование. Есть вероятность, что яйцо может содержать эмбриональный материал. Если внутри будут обнаружены следы эмбриона, это станет одним из самых важных палеонтологических прорывов в истории Южной Америки.
Находка, вместе с другими окаменелостью с места гнездования, уже направляется в музей для детального изучения.
