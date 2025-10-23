Сенсационная находка: учёные обнаружили яйцо динозавра возрастом 70 миллионов лет (фото)

Яйцо динозавра / © dailymail.co.uk

Реклама

В Аргентине, в регионе Рио-Негро в Патагонии, археологи обнаружили исключительно хорошо сохранившееся яйцо динозавра, возраст которого оценивается в 70 миллионов лет. Находка шокировала экспертов из-за ее почти идеального состояния.

Об этом пишет Daily Mail.

Считается, что яйцо, внешне напоминающее страусиное, было отложено представителем рода Bonapartenykus — небольшим хищным тераподом, обитавшим в этом регионе в конце мелового периода. Ученые отмечают, что подобные находки крайне редки.

Реклама

Динозавр рода Bonapartenykus / © dailymail.co.uk

«Это была полная и абсолютная неожиданность… Яйца плотоядных динозавров особенно редки, поскольку их тонкая скорлупа более подвержена разрушению», — объяснил Гонсало Муньос из Аргентинского музея естественных наук.

Яйцо динозавра. / © dailymail.co.uk

Команда археологов планирует провести углубленное сканирование. Есть вероятность, что яйцо может содержать эмбриональный материал. Если внутри будут обнаружены следы эмбриона, это станет одним из самых важных палеонтологических прорывов в истории Южной Америки.

Яйцо динозавра. / © dailymail.co.uk

Находка, вместе с другими окаменелостью с места гнездования, уже направляется в музей для детального изучения.

Напомним, новое исследование в американском штате Луизиана подтверждает теорию о том, что 12 800 лет назад Землю бомбили фрагменты гигантского небесного тела, являвшегося частью метеорного потока Таурид. По одной из теорий этот катаклизм уничтожил древнюю развитую цивилизацию.

Реклама

Ранее сообщалось, что в астрологическом календаре мая было 260 дней, и его использовали для предсказания судеб людей. В Дрезденском кодексе, который представляет собой одну из четырех сохранившихся рукописей мая, есть таблица с 405 новолуниями. Исследователи говорят, что с помощью этой таблицы мая могли с точностью до одного дня предсказывать полнолуние и новолуние.