Сенсационная находка в пещере: обнаружены доказательства раннего скрещивания людей и неандертальцев

Ученые утверждают, что люди и неандертальцы, вероятно, скрещивались в течение тысяч лет / © Daily Mail

Неандертальцы начали скрещиваться с нашими предками-людьми не менее чем на 100 000 лет раньше, чем считалось ранее. Об этом свидетельствует открытие международной группы ученых, исследовавших скелет пятилетнего ребенка, жившего 140 000 лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

Ее останки – вероятно, девочки – были найдены еще 90 лет назад в пещере Схул на горе Кармель на севере современного Израиля. Теперь, благодаря современным технологиям, удалось установить уникальную особенность — ребенок обладал чертами как Homo sapiens, так и неандертальцев, что свидетельствует о гибридном происхождении.

Что показало исследование

Команда из Тель-Авивского университета и Французского национального центра научных исследований провела ряд расширенных тестов, включая компьютерную томографию черепа.

Ученые утверждают, что гибриды, такие как девочка, жившая на территории современного Израиля 140 000 лет назад, имели бы сочетание черт неандертальца и Homo sapiens. / © Daily Mail

"Череп ребенка по общей форме напоминает Homo sapiens, но система кровоснабжения мозга, нижняя челюсть и структура внутреннего уха – это типичные признаки неандертальцев", – пояснил ведущий автор исследования, профессор Исраэль Гершковиц.

По мнению ученых, эта находка является древнейшим известным физическим доказательством смешения генов между двумя популяциями.

Почему это важно

Генетические анализы последних лет подтверждали, что современные люди имеют от 2% до 6% неандертальского генома. Однако считалось, что скрещивание проходило между 60 000 и 40 000 лет назад. Теперь оказывается, что этот процесс начался не менее 140 000 лет назад.

"Это открытие меняет наши представления о контактах между ранними Homo sapiens и неандертальцами. Они встретились гораздо раньше, чем мы думали", - отметил профессор Гершковиц.

Как выглядел ребенок-гибрид

По словам антропологов, эта девочка имела:

мощную, несколько более высокую шею, чем у современного человека;

менее выпуклый лоб;

легкий прогнатизм (выступающую вперед челюсть), похожий на знаменитый "подбородок Габсбургов";

позвоночник, указывающий на более вертикальную осанку, чем у типичных неандертальцев.

При этом таз и нижняя челюсть больше напоминали строение неандертальцев, тогда как форма черепа была ближе к Homo sapiens.

"Ее скелет демонстрирует, как могли выглядеть первые гибриды этих двух видов", - объяснила палеоантрополог Анн Дамбрикур-Малассе, соавтор исследования.

Сравнение с другими находками

До этого времени самым известным примером "ребенка-гибрида" был скелет, найденный в 1998 году в Португалии - так называемый "Ребенок из долины Лапедо", которому было около 28 000 лет. Но открытие из пещеры Схул по меньшей мере на 100 000 лет старше, что делает его уникальным.

Исследование свидетельствует: по крайней мере, некоторые окаменелости из пещеры Схул принадлежат не ранним Homo sapiens, как считалось, а детям, появившимся вследствие генетического смешения неандертальцев и людей.

Ранее ученые выяснили, чем на самом деле могли питаться неандертальцы.