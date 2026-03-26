Сенсационная находка в Турции: ученые нашли древнейшую одомашненную собаку

Останки собаки. Фото: Попечители Музея естественной истории

В Турции в Пинарбаше археологи обнаружили останки собаки, которые датируются примерно 15 800 годами. Это самый древний на сегодня пример одомашненного пса, что отодвигает предыдущие генетические свидетельства о приручении собак более чем на пять тысяч лет.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Исследование показало, что еще в палеолите собаки были тесно интегрированы в жизнь охотников-собирателей. В частности, анализ показал, что люди делились с ними пищей, а в некоторых случаях собак хоронили вместе с людьми, как членов сообщества.

Генетические исследования показали тесную связь между собакой из Турции и другим псом, найденным в пещере Гофа в Великобритании, которому около 14 300 лет. Это указывает на существование общей линии одомашненных собак, которая уже в палеолите была распространена на большой территории Евразии.

По словам исследователей, во время работы применили комплексный подход: анализ ДНК, радиоуглеродное датирование и изотопные исследования. Это позволило не только определить возраст находок, но и выяснить особенности образа жизни животных.

Изотопный анализ показал, что рацион собак часто совпадал с питанием людей. Например, в Пинарбаше они потребляли рыбу, как и их хозяева. В то же время археологические данные свидетельствуют об особом отношении к животным: щенков в этом регионе хоронили вместе с людьми.

«Между тем в пещере Гофа некоторые умершие люди подверглись погребальному каннибализму, а остеологические данные свидетельствуют о том, что с собаками после смерти могли обращаться подобным образом», — говорится в статье.

Исследование также показало, что эти древние собаки принадлежат к западноевразийской генетической линии. Именно она впоследствии дала начало многим современным породам. По оценкам ученых, значительная часть генетического происхождения нынешних европейских собак может достигать именно этих палеолитических популяций.

Параллельно другая группа исследователей проанализировала ДНК 216 древних собак из разных регионов Европы. В результате удалось идентифицировать 14 ранее неизвестных особей, которые жили как до появления земледелия, так и после него.

Полученные данные свидетельствуют, что распространение первых фермеров не привело к полному вытеснению местных палеолитических собак. Зато их генетическая линия сохранилась и продолжила влиять на формирование последующих популяций.

В целом оба исследования подтверждают, что одомашнивание собак произошло еще в палеолите. С тех пор эти животные быстро распространились вместе с людьми по всей Евразии, стали частью различных культур и в конце концов дали начало современным породам, которые существуют сегодня.

