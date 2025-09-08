Сенсационная теория астрофизиков: темная материя превращает экзопланеты в черные дыры

Черная дыра / © NASA

Супертяжелые частицы темной материи заподозрили в превращении гигантских экзопланет в миниатюрные черные дыры. Новое моделирование показало, что они способны постепенно накапливаться в ядрах похожих на Юпитер планет и коллапсировать с образованием черных дыр, в конце концов поглощающих эти планеты. Это может объяснить существование планетообразных чёрных дыр и помочь проверить природу темной материи.

Исследование было опубликовано в журнале Physical Review D.

Как крошечная черная дыра поглощает целую планету

Одной из гипотез по поводу темной материи, частицы которой до сих пор не удавалось зафиксировать, является существование в ней супертяжелых частиц, которые не являются собственными античастицами и поэтому не уничтожаются при столкновении. Для исследования этого вопроса группа астрофизиков разработала новую теоретическую модель о происходящем с такой темной материей в гигантских экзопланетах. Согласно их расчетам, частицы могут быть гравитационно захвачены планетой, после чего теряют энергию и концентрируются в ее ядре.

Когда их плотность превышает критическое значение, они коллапсируют в крошечную черную дыру, достигающую той же массы, что имела начальная планета. Моделирование показало, что в течение жизни газовых гигантов с разными размерами, температурами и плотностями потенциально может возникать несколько черных дыр. Однако обнаружение их сложно: например, черная дыра с массой Юпитера имела бы диаметр менее шести метров, что гораздо меньше возможностей современных телескопов. Несмотря на это, авторы отмечают, что будущие миссии с высоким разрешением могут обнаружить популяцию таких черных дыр, особенно в богатых темной материей регионах, таких как центр Млечного Пути.

Где еще могут прятаться черные дыры

Миниатюрные черные дыры, считающиеся первыми, образовавшимися в нашей Вселенной, могут скрываться внутри солнцевидных звезд.

И даже сверхмассивные черные дыры могут прятаться за чрезмерной пылью — лишь в окрестностях нашей Галактики таких дыр оказалось вдвое больше предыдущих оценок.

Напомним, ранее астрономы обнаружили только недавно начавшую активность сверхмассивную черную дыру в кластере галактик, расположенном на расстоянии примерно 6 миллиардов световых лет от Земли.