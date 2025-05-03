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Сенсационное открытие в глубинах океана: впервые зафиксировано активное подводное извержение (фото)
Мертвые черви и застывшая лава: что увидели исследователи после извержения подводного вулкана.
Ученые впервые в истории стали свидетелями активного извержения подводного вулкана на срединно-океаническом хребте. Исследователи на батискафе Alvin обнаружили следы только что завершившейся катастрофы: застывшую лаву, мертвых гигантских червей и призрачные оранжевые вспышки раскаленных камней.
Об этом сообщило издание The New York Times.
Экспедиция у побережья Коста-Рики должна была исследовать гидротермальный источник Tica — оазис жизни на глубине 2,5 км. Но вместо цветущей экосистемы с трубчатыми червями и белоснежными рыбами они увидели мрачный «пейзаж после апокалипсиса».
Исследователи стали свидетелями уникального явления: недавнего извержения подводного вулкана на срединно-океаническом хребте. Эта гигантская подводная горная система длиной 65 000 км — место, где рождается новая земная кора.
Когда батискаф приблизился ко дну, температура резко возросла, а вода стала мутной. Вместо привычных серых пород — блестящие стекловидные структуры, похожие на обсидиан. Это была свежая лава, застывшая под водой.
Вернувшись на корабль, ученые получили подтверждение: гидрофоны зафиксировали звуки извержения — низкие взрывы и потрескивания.
Это уже третье извержение вулкана Tica с 1980-х, но впервые его удалось наблюдать так близко по времени.
Напомним, историк назвал самый старый город Украины, существующий от 6 века до нашей эры.