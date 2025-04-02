Сенсационное открытие в Иерусалиме: что археологи нашли под храмом Гроба Господня

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В Иерусалиме под храмом Гроба Господня археологи обнаружили остатки древнего сада — находку, которая может стать еще одним подтверждением библейского описания погребения Иисуса Христа.

Об этом говорит Daily Mail.

Находка, сделанная во время реставрационных работ, отвечает Евангелию от Иоанна, где указано: “На том месте, где Он был распят, был сад, и в саду — новая гробница…” (Иоанна 19:41).

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Исследователи из Римского университета Ла Сапиенца обнаружили в почве следы оливковых деревьев и виноградной лозы. Анализ остатков свидетельствует о том, что эти растения могли расти здесь еще до начала христианской эпохи — примерно в тот период, когда по историческим данным произошло распятие Иисуса (около 33 года нашей эры).

Ведущая археологиня Франческа Романа Стасолла заявила в комментарии The Times of Israel: “Евангелие упоминает о зеленом участке между Голгофой и гробницей. И мы, похоже, обнаружили обработанную территорию, которая этому соответствует”.

Находка может повлиять на давнюю дискуссию о настоящем месте захоронения Иисуса. Часть историков считает, что это был именно храм Гроба Господня, где ранее были найдены высеченные в скалах гробницы I века. Другие до сих пор предполагают, что библейскому описанию больше соответствует гробница Сады — еще одно древнее погребальное место в Иерусалиме.

Раскопки продолжались с 2022 года, однако недавно исследователи обнаружили доказательства существования сада в возрасте около 2000 лет. В настоящее время продолжается радиоуглеродная датировка образцов, которая должна точнее определить их возраст.

Ежегодно храм Гроба Господня посещают около четырех миллионов паломников. Сооружение построили в 335 году на месте бывшего римского храма Венеры. Во время строительства, инициированного императором Константином I, была обнаружена гробница, которую считают местом захоронения Иисуса Христа.

По словам Франчески Романы Стасоллы, раскопки под полом храма пролили свет на малоизвестные страницы истории древнего Иерусалима.

“Церковь стоит на месте бывшего каменного карьера, и это нас не удивило — значительная часть Старого города построена именно на таких участках”, — рассказала она в интервью The Times of Israel.

Археологи установили, что карьер активно использовался еще в железные сутки — об этом свидетельствуют найденные обломки керамики, масляные лампы и бытовые вещи. Позже, после завершения работ в карьере, территория была застроена: между низкими каменными стенами насыпали почву, вероятно для создания сельскохозяйственных участков.

“Находки археоботаники вызвали у нас особый интерес из-за упоминания в Евангелии от Иоанна — в описании сада, расположенного рядом с местом захоронения Иисуса. Информация в Евангелии, вероятно, принадлежала человеку, знакомому с тогдашним Иерусалимом”, — добавила Стасолла.

Исследователи также установили, что после превращения территории в сельскохозяйственную ее использовали как кладбище: на участке появились гробницы, высеченные в скале. По мнению археологии, император Константин, вероятно, точно знал, какая из гробниц принадлежит Иисусу, и приказал построить церковь непосредственно над ней, изолировав ее от других захоронений.

Под главным алтарем церкви команда обнаружила круглую мраморную основу — именно в ней, как считается, расположена гробница Иисуса. Сейчас идет анализ, который должен установить возраст и происхождение мрамора.

Еще одно важное открытие совершили в июле 2024 года археологи из Австрийской академии наук. Они сообщили об обнаружении утраченного алтаря, пропавшего после пожара в храме в XIX веке. Каменная плита размером 8 на 5 футов была украшена орнаментами, характерными для римского стиля средневековья, в частности ленточными узорами и мраморными вставками.

Передняя часть алтаря оказалась покрыта туристическими граффити, что, вероятно, мешало его идентифицировать раньше. Но боковое убранство, скрытое за стеной, подсказало: речь идет о технике “косматеско” — уникальном стиле инкрустации, который развили мастера гильдии в папском Риме.

Эти ремесленники славились способностью создавать изящные геометрические узоры из минимального количества драгоценного мрамора, который часто извлекали из старинных разрушенных построек. Их работы были так ценны, что редко попадали за пределы Рима. Один из немногих примеров за пределами Италии хранится в Вестминстерском аббатстве.

“Алтарь в стиле косматеско, найденный в храме Гроба Господня, скорее всего, был изготовлен за благословение Папы Римского, который отправил одного из мастеров в Иерусалимское королевство. Таким образом понтифик подтвердил поддержку претензий христианства на этот город”, — отметили исследователи.

Ранее сообщалось, что археологи в Израиле обнаружили загадочную пирамидальную структуру, возраст которой составляет около 2200 лет.