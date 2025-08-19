Сенсация из глубин: в Антарктиде найдено 332 огромных подводных каньонов

Ледник

Международная группа ученых из Барселонского университета и Университетского колледжа Корка создала самый подробный каталог подводных каньонов Антарктики. Исследование, опубликованное в журнале Marine Geology, выявило 332 колоссальных подводных долины, некоторые из которых достигают более 4 тыс. метров в глубину.

Об этом пишет«Главком».

Новое картографирование показало в пять раз больше каньонов, чем предыдущие исследования. Эти долины, сформированные ледниками, играют ключевую роль в транспортировке питательных веществ и влияют на глобальный климат. Открытие стало возможным благодаря использованию Международной батиметрической карты Южного океана второй версии с разрешением 500 метров на пиксель, что в четыре раза точнее предыдущих карт.

Ученые разработали полуавтоматический метод обнаружения каньонов и специальный скрипт для расчета морфометрических параметров. Каньоны Восточной Антарктиды имеют сложную разветвленную структуру с U-образным сечением, что свидетельствует об их долгом формировании под постоянным влиянием ледников. Каньоны Западной Антарктиды более короткие и более крутые с V-образным профилем, что подтверждает теорию о более раннем образовании ледникового щита.

Обнаруженные каньоны способствуют обмену водами между глубинами океана и континентальным шельфом, формируя антарктическую донную воду — основу глобальной океанической циркуляции. В то же время они направляют более теплые воды на береговую линию, ускоряя таяние шельфовых ледников и повышение уровня мирового океана.

Авторы исследования отмечают, что существующие климатические модели не учитывают сложные процессы в этих каньонах, поэтому для более точных прогнозов необходимо дальнейшее картографирование морского дна.

Напомним, изменение климата чревато не только таянием ледников — оно может активизировать вулканы в Антарктиде. Под ледовым щитом континента скрыто более 130 вулканов.