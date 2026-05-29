Сенсация, которую не замечали 140 лет: ученые расшифровали точные координаты Ноева ковчега

Вероятное место отдыха Ноева ковчега установили после расшифровки вавилонской таблички

В Британском музее с 1882 года хранится глиняная табличка размером с ладонь, которой три тысячи лет. И все это время она скрывала на своем обороте текст, который ученые не могли полностью расшифровать. А когда, наконец, расшифровали, оказалось, что древние вавилоняне описали маршрут к месту, где покоится ковчег, спасший все живое от Великого потопа .

Об этом пишет All That's Interesting со ссылкой на исследователей Британского музея.

Самая древняя карта мира и ее скрытая сторона

Табличка называется Imago Mundi – «Образ мира» – и является древнейшей известной картой мира в истории человечества. Найденная в 1882 году на юге Ирака близ древнего Вавилона, она датируется VII веком до нашей эры. На лицевой стороне схематическая круглая карта: в центре Вавилон и река Евфрат, вокруг — двойное кольцо под названием «Горькая река», то есть океан, за которым для вавилонян заканчивался известный мир. За океаном – треугольники, обозначающие далекие, загадочные земли.

На обороте — клинописный текст, долго не подвергавшийся полной расшифровке. Доктор Ирвинг Финкель, куратор и эксперт по клинописи Британского музея, сумел прочесть то, что скрывалось там тысячелетиями. Оказалось, что это подробная инструкция для путешественника.

«В этой круговой диаграмме закодирован весь известный мир, в котором люди жили, процветали и умирали. Но эта карта больше, чем просто карта», — сказал Финкель.

Маршрут к ковчегу

Одна из надписей на табличке дает конкретные инструкции: дойди до четвертого треугольника на карте, пройди семь лье и увидишь «что-то толстое, как сосуд-паршикт». Слово «parsiktu» — редкий термин, обозначающий лодку особых размеров, способную пережить всемирное наводнение. Именно этим словом в вавилонской версии легенды о потопе описывается ковчег героя Утнапишти — вавилонского прообраза библейского Ноя.

По словам Финкеля, четвертый треугольник на карте соответствует стране Урарту — древнему государству, географически совпадающему с районом горы Арарат в современной Турции. Арарат в Библии и Урарту в вавилонских текстах — это то же место, только на разных языках. Там же, по обеим легендам, ковчег остановился после того, как воды потопа отступили.

«Это довольно весомая вещь, потому что это показывает, что история была одинаковой. И, конечно, одна вытекает из другой. По вавилонской версии, это была абсолютно реальная вещь: если бы ты отправился в это путешествие, ты увидел бы остатки этой лодки — до сих пор там, среди скал», — объяснил Финкель.

Миф или география – и почему это важно

Ученые осторожны в оценках: расшифровка таблички не является доказательством того, что деревянные остатки ковчега действительно лежат на Арарате. Дискуссия о том, есть ли структура на турецкой горе естественным образованием или чем-то другим, продолжается.

Как отмечает Jerusalem Post, некоторые исследователи, в том числе геолог Эндрю Снеллинг, вообще сомневаются, что Арарат мог быть местом остановки ковчега — гора сформировалась уже после потопа, о котором идет речь в легенде.

Но независимо от того, найдут ли когда-нибудь физические останки ковчега, Imago Mundi доказывает другое и не менее потрясающее: три тысячи лет назад жители Месопотамии имели четкое географическое представление о месте, где завершилась глобальная катастрофа — и даже нанесли его на карту. Общая культурная память о Великом потопе существовала в этом регионе задолго до написания Библии.

Табличку Imago Mundi и сейчас можно увидеть в Британском музее. И теперь, когда мы знаем, что написано на ее обороте, смотреть на нее немного жутче.

Стоит отметить, что сама по себе табличка – не новое открытие. Как объясняет Armstrong Institute, волна публикаций о «сенсации» возникла не из-за нового исследования, а после того, как Финкель выложил видео на YouTube-канале Британского музея – где подытожил факты, известные специалистам давно. Но от этого табличка не становится менее увлекательной и значимой для истории.

