Сенсация на Красной планете: новый снимок марсохода NASA вызвал споры о руинах инопланетной цивилизации

Марс / © Associated Press

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Марсоход NASA «Curiosity» сделал снимок, который вызвал новую волну споров о существовании внеземной жизни: на фотографии некоторые исследователи разглядели руины древнего сооружения с дверным проёмом.

Об этом сообщает Daily Mail.

В прошлом месяце «Кьюриосити» сделал панорамный снимок внутри кратера Гейл — ударного бассейна шириной около 154 километров, где ровер работает с момента посадки на Марс в 2012 году.

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На фоне пустынного пейзажа некоторые наблюдатели обратили внимание на объект, который, по их мнению, напоминает сооружение с дверным проёмом, похожее на древнее жилище разумных существ.

© NASA

Дом древних марсиан

Теорию об инопланетном происхождении объекта выдвинул Скотт С. Воринг с сайта UFO Sightings Daily. По его словам, объект похож на сооружение, «сделанное из материала типа глиняной штукатурки».

«То, что выглядит как высеченные валуны, на самом деле представляет собой стены из глинистого материала и вход, созданный разумными существами, которым требовалась защита от непогоды. Такие сооружения были у нас на Земле в древности, и такие же были у них на Марсе очень давно», — заявил он.

На вопрос о вероятности искусственного происхождения объекта Воринг ответил категорично: «Шансы на то, что это сооружение создали разумные существа… 100%».

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Разъяснение НАСА

Космическое агентство пока не комментировало этот конкретный снимок, однако в 2022 году уже давало ответ на аналогичные заявления после того, как «Кьюриосити» сфотографировал похожий объект.

«На этом холме на горе Шарп имеется ряд естественных открытых трещин, в том числе одна высотой около 30 сантиметров и шириной 40 сантиметров, которая по размерам напоминает дверцу для собаки. Такие виды открытых трещин являются обычным явлением для коренных пород как на Земле, так и на Марсе», — заявляли тогда в NASA.

Агентство также настаивает на том, что не располагает никакими доказательствами существования внеземной жизни и до сих пор не обнаружило никаких признаков — ни нынешней, ни прошлой — жизни на Марсе.

Сомнения скептиков

Далеко не все разделяют энтузиазм Воринга. «Нет, это просто скальное образование. Я, безусловно, считаю, что там могут быть входы, но это выглядит просто как тень», — прокомментировал его пост один из пользователей сети X.

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Впрочем, снимок 2022 года в своё время также взорвал интернет. «Это выглядит как творение рук человека», — писали одни. «Это не проделка природы! Углы слишком острые, как у прямоугольника, чтобы образоваться естественным путём. Это было построено кем-то или чем-то», — утверждали другие.

Воринг уже около десяти лет делится снимками марсианских камней странной формы, каждый раз вызывая бурные дискуссии в Сети.

Напомним, недавно этот исследователь высказал предположение, что запечатлённый на фотографии необычный каменистый объект на Марсе может быть остатком «инопланетного оружия».

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