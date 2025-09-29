Сенсация: ученые случайно обнаружили неизвестный орган в теле человека

Ученые случайно обнаружили новый орган в организме человека / © Фото из открытых источников

Возможности человеческого тела снова удивили ученых. Группа исследователей из Нидерландского института онкологии совершенно случайно наткнулась на ранее неизвестный орган, скрывавшийся у нас за носом. Это сенсационное открытие, сделанное в сентябре 2020 года, может значительно изменить подходы к лечению рака.



Исследователи проводили КТ и ПЭТ-сканирование пациентов, изучая рак предстательной железы. Чтобы опухоли светились на снимках, пациентам вводили радиоактивную глюкозу.

Именно во время этого процесса команда заметила, что две области в голове пациентов светились гораздо сильнее, чем ожидалось. Это привело к выводу, что в этой зоне находится неизвестный набор слюнных желез.



Орган, который команда назвала трубчатыми слюнными железами, находится в пространстве, где носовая полость соединяется с горлом (за носом). Его функция заключается в смазывании и увлажнении этой области.

Ключ к решению медицинских проблем

Открытие помогает объяснить распространенные побочные эффекты у пациентов, проходящих лучевую терапию (например, сухость во рту и проблемы с глотанием). Доктор Воутер Фогель, онколог-радиолог, объяснил, что эти железы раньше оставались незамеченными, поскольку они очень малы и не очень доступны для стандартной визуализации.

Ученые были шокированы, что этот орган десятилетиями игнорировали, ведь, как отметил доктор Фогель, "единственный неверно направленный импульс" во время лечения может нанести ему непоправимый ущерб. До сих пор "никто не пытался их щадить", поскольку об их существовании не знали.

Теперь следующим шагом для ученых станет выяснение, как сохранить трубчатые слюнные железы целыми во время лучевой терапии, чтобы облегчить страдания онкологических больных.