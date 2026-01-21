Сенсация в джунглях: ягуары обнаружили способность мяукать, как домашние коты

Ягуар / © Unsplash

В национальном парке Игуасу впервые задокументировали необычную вокализацию ягуаров — две самки издали звуки, похожие на мяуканье домашних котов. Ранее считалось, что большие кошачьи физиологически не способны мяукать из-за особенностей строения горла и голосовых связок.

Во время полевых наблюдений ученые зафиксировали три отдельных случая мяуканья у самок Panthera onca. На первом видео взрослая самка трижды мяукнула, двигаясь по тропе, где накануне появлялся ее шестимесячный детеныш. На второй записи это же животное подало один короткий звук в месте, где ее ранее видели с двухмесячным малышом. В обоих случаях мяуканье отличалось, что может свидетельствовать о зависимости звука от возраста детеныша или ситуации, в которой мать его зовет.

Третий эпизод зафиксировал годовалую самку, которая четыре раза мяукала — исследователи предполагают, что она искала мать, от которой в таком возрасте еще оставалась зависимой.

«Выводы свидетельствуют о том, что ягуары могут использовать вокализации, похожие на мяуканье, в общении между матерью и детенышами, что подчеркивает сложность их вокального поведения», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Behaviour.

