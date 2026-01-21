ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

Сенсация в джунглях: ягуары обнаружили способность мяукать, как домашние коты

Исследователи зафиксировали необычное поведение ягуаров — самки начали мяукать. Это может изменить представление о вокализации больших котов.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Ягуар

Ягуар / © Unsplash

В национальном парке Игуасу впервые задокументировали необычную вокализацию ягуаров — две самки издали звуки, похожие на мяуканье домашних котов. Ранее считалось, что большие кошачьи физиологически не способны мяукать из-за особенностей строения горла и голосовых связок.

Об этом сообщило издание nauka.ua.

Во время полевых наблюдений ученые зафиксировали три отдельных случая мяуканья у самок Panthera onca. На первом видео взрослая самка трижды мяукнула, двигаясь по тропе, где накануне появлялся ее шестимесячный детеныш. На второй записи это же животное подало один короткий звук в месте, где ее ранее видели с двухмесячным малышом. В обоих случаях мяуканье отличалось, что может свидетельствовать о зависимости звука от возраста детеныша или ситуации, в которой мать его зовет.

Третий эпизод зафиксировал годовалую самку, которая четыре раза мяукала — исследователи предполагают, что она искала мать, от которой в таком возрасте еще оставалась зависимой.

«Выводы свидетельствуют о том, что ягуары могут использовать вокализации, похожие на мяуканье, в общении между матерью и детенышами, что подчеркивает сложность их вокального поведения», — говорится в исследовании, опубликованном в журнале Behaviour.

Напомним, история кошек в Китае началась не с домашних пород. Новое исследование объясняет, как леопардовые кошки стали компаньонами людей и почему эта связь оборвалась.

Дата публикации
Количество просмотров
39
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie