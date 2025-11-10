Сенсация в Египте: ученые обнаружили две "аномалии" в пирамиде Менкаура

Египет / © Associated Press

Сенсационное открытие в Египте: ученые, вероятно, обнаружили тайный вход в пирамиде Менкаура. Высокотехнологичное сканирование выявило две «воздушные аномалии» на восточной стороне. Это может привести к открытию неизвестных комнат в гробнице, саркофаг из которой таинственно исчез 200 лет назад.

Об этом пишет Daily Mail.

Спустя 4500 лет после строительства ученые, похоже, обнаружили остатки скрытого входа в одной из самых известных пирамид Египта. Пирамида Менкаура, построенная около 2510 г. до н.э., является наименьшей из трех главных пирамид знаменитого комплекса Гизы. Она достигает почти 200 футов (61 метр) в высоту и была построена как гробница для фараона Четвертой династии Менкаура.

Исследователи из Египта и Германии использовали высокотехнологичные неинвазивные методы сканирования — радар, ультразвук и томографию — чтобы заглянуть за гранитные блоки пирамиды.

Они сообщают о двух скрытых «аномалиях, заполненных воздухом», указывающих на тайный вход, не обнаруженный в современную эпоху.

Кристиан Гроссе, профессор Мюнхенского технического университета (TUM), назвал это «важной находкой в Гизе».

«Гипотеза о еще одном входе очень правдоподобна, и наши результаты приближают нас на большой шаг к ее подтверждению», — заявил он.

Главный вход в пирамиду Менкаура расположен на ее северной стороне. Однако эксперты считают, что второй вход находится на восточной стороне, выходящей на реку Нил.

В частности, они указывают прямоугольный участок размером 4 на 6 метров на восточном фасаде. Удивительно то, что гранитные блоки в этой зоне «необычно гладкие», будто их тщательно отполировали тысячелетия назад.

Показательно, что такие же гладкие камни находятся у главного входа на северной стороне. Это свидетельствует о том, что здесь также мог существовать второй вход, о котором давно забыли.

Увидевшие сканеры

Эксперты Каирского университета и Мюнхенского технического университета (TUM) обнаружили две заполненные воздухом полости (аномалии) за гладким фасадом. Они обе разного размера и находятся на разной высоте.

Одна аномалия расположена на глубине 1,4 метра и имеет размеры 1 метр в высоту и 1,5 метра в ширину. Другая — на глубине 1,13 метра, размером 0,9 на 0,7 метра.

Почему эти две полости расположены именно так, пока неясно, но вместе они «могут подтвердить гипотезу о втором входе».

Туристы уже сегодня могут попасть внутрь пирамиды Менкаура и обойти ее похоронные камеры и коридоры. Но второй вход на восточной стороне намекает на то, что там все еще могут быть неоткрытые камеры или проходы, содержащие сокровища, невиданные современным миром.

Это открытие добавляет интриги истории пирамиды, чья главная тайна до сих пор не раскрыта. Считается, что фараон Менкаур умер молодым в 2503 году до нашей эры по неизвестным причинам.

К сожалению, его саркофаг был потерян в море почти 200 лет назад при попытке транспортировать его в Британский музей в Лондоне. Перевозившее его торговое судно «Беатриче» таинственно исчезло после выхода из порта Мальты 13 октября 1838 года.

Напомним, японские ученые обнаружили под землей у египетских пирамид в Гизе что-то очень странное с помощью специальных приборов. Эта вещь напоминает букву L, лежит неглубоко и очень длинная.