Сенсация в Норвегии: археологи обнаружили огромное сокровище монет эпохи викингов

Первые 19 монет обнаружили два любителя с помощью металлоискателей / © Associated Press

В восточной части Норвегии археологи сделали одно из самых масштабных открытий последних лет — более 3000 серебряных монет времен викингов.

Об этом сообщает Arkeonews.

Сокровище, известное как Мерстадский клад, уже признано крупнейшим монетным сокровищем этой эпохи, обнаруженным в стране.

Находку сделали недалеко от города Rena после сигнала металлоискателя. Сначала энтузиасты обнаружили всего 19 монет, но после привлечения археологов количество быстро возросло до тысяч. В течение нескольких дней с поля подняли более 3000 артефактов, что превратило локальное событие в национальную сенсацию.

Благодаря особенностям почвы серебро почти не пострадало от обработки земли, что позволяет детально изучить денежное обращение позднего периода викингов.

По предварительным оценкам, клад датируют примерно 1050 годом — финальным этапом эпохи викингов. Большинство монет имеют иностранное происхождение, а именно немецкое и английское, что свидетельствует об активных торговых и политических связях региона с Европой.

Особую ценность составляют норвежские монеты, которые могут быть связаны с периодом правления Гаральда III Сурового.

Исследователи считают, что клад могли спрятать в кожаном мешке или другой органической таре, которая со временем разрушилась. Монеты рассеялись по полю из-за многолетней пахоты, поэтому их находят не в одном месте, а на значительной площади.

