Сердце останавливается, а жизнь продолжается: в чем секрет осьминога

Осьминог

Реклама

Осьминоги в очередной раз удивляют ученых своей физиологией. Биологи выяснили, что эти головоногие моллюски способны оставаться активными даже в моменты, когда работа их сердца временно замедляется или останавливается — без фатальных последствий для организма.

Об этом сообщило издание Times of India.

Ключ к такой выносливости — в необычном строении кровеносной системы. В отличие от млекопитающих, осьминог имеет три сердца: два жаберных, которые перекачивают кровь через органы дыхания, и одно системное, которое разносит кислород по телу. Даже когда центральное сердце на короткое время прекращает работу, жаберные сердца продолжают функционировать, обеспечивая поглощение кислорода.

Реклама

Дополнительную роль играет состав крови. Кислород у осьминогов переносит гемоцианин — медьсодержащий белок, эффективный при низком уровне кислорода. Он способен отдавать кислород тканям даже при слабом кровотоке, что позволяет клеткам дольше поддерживать аэробный обмен без полноценной циркуляции.

Еще один фактор — децентрализованная нервная система. Более половины нейронов осьминога сосредоточено в его щупальцах, поэтому базовые движения и реакции сохраняются даже при ограниченном кровоснабжении мозга. В результате животное может двигаться, удерживаться на поверхностях и менять положение тела без мгновенной потери функций.

Ученые считают, что такая способность является эволюционной адаптацией к жизни в средах с нестабильным уровнем кислорода — рифах, приливных бассейнах или узких укрытиях. Эти механизмы также заинтересовали медицинских исследователей, ведь помогают лучше понять, как ткани могут переживать гипоксию и восстанавливаться после временных нарушений кровообращения.

Напомним, ученые во время эксперимента обнаружили, что после одной инъекции у мышей исчез. Ключевую роль сыграла бактерия из кишечного микробиома лягушек.