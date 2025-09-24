Сердце Вольтера хранило тайну почти 250 лет: ученые раскрыли причину смерти философа

Сердце Вольтера было забальзамировано после его смерти и сохранялось как реликвия / © ТСН.ua

Современные научные технологии помогли поставить точку в древнем вопросе по поводу смерти французского философа Вольтера. Новое исследование забальзамированного сердца мыслителя подтвердило, что он скончался от рака мочевого пузыря.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании Research Gate.

Забальзамированное сердце как ключ к разгадке

Вольтер умер в 1778 году в возрасте 83 лет, и несмотря на наличие отчета о вскрытии, точная причина его смерти оставалась дискуссионной. Его сердце было забальзамировано и сохранялось как реликвия.

Этот орган, а также другие сохранившиеся биологические образцы стали объектом нового палеопротеомного исследования. Ученые, используя современные методы анализа, изучили остатки крови и тканей. Результаты анализа пролили свет на древние записи и подтвердили, что философ страдал раком.

Посмертная история сердца философа

Сразу после смерти Вольтера его сердце было извлечено и забальзамировано. Этим занялся маркиз де Ла Виллетт, бывший другом и протеже философа. Он поместил орган в ящик с надписью: «Его сердце здесь, но его дух — повсюду». Позднее сердце ненадолго было перевезено в имение Вольтера в Фернее, которое маркиз выкупил у наследников. Там его поместили на бархатную подушку перед монументом философу.

Позже, из-за финансовых трудностей, маркиз продал имение, и сердце переместили в его собственное имение Шато де Уиллетт. В 1864 году, после смерти сына маркиза, забальзамированное сердце было передано французскому государству.

Его поместили в основу гипсовой статуи философа, созданной скульптором Жаном-Антуаном Гудоном, в тогдашней Императорской библиотеке, являющейся Национальной библиотекой Франции. В 1924 году статую вместе с сердцем торжественно восстановили в Салоне уважения.

Выводы, подтверждающие историю

Исследование показало, что философ умер от перфорированного плоскоклеточного рака мочевого пузыря, распространившегося на брюшину. Это явилось первым биологическим подтверждением исторических предположений. Работу возглавил доктор Филипп Шарлье, уже известный исследованиями останков известных исторических фигур.

Выводы ученых позволили не только установить истинную причину смерти, но и показали, что сердце заболзавшего и другие реликвии могут быть ценным источником для современных биомедицинских исследований.