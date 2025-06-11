Кувшин и миска из музея Амстердама. Фото: van Bennekom et al. 2025

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В Рейксмузее в Амстердаме хранится старинный набор — кувшин и миска, которые, как долго считали, изготовили из серебра, добытого во время морского налета 1628 года. Тогда нидерландский адмирал Питер Питерс Хейн захватил у побережья Карибского моря большой клад испанского флота. Однако новое исследование, проведенное командой под руководством доктора Йоосе ван Беннека, ставит под сомнение эту версию — по крайней мере, в отношении миски.

Об этом сообщило издание Phys.org.

Кувшин имеет четкое клеймо с именем серебряника Франсиско Энрике, а также маркировку, указывающую на период изготовления — между 1606 и 1628 годами. Надпись на нем подтверждает, что он создан из серебра, захваченного в 1628 году. Анализ изотопов свинца также показал, что серебро имеет мексиканское происхождение, то есть действительно могло быть частью того самого испанского клада.

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Другая ситуация — с миской. Она имеет совсем другое клеймо — из Гааги — и дату 1684 года. Также на ней указана связь с Палатой Лабиринта Вест-Индской компании. Впервые об этом предмете упоминается только в документах 1808 года.

Анализ показал, что серебро для миски имеет смешанное происхождение — оно отличается от того, из которого сделан кувшин. Это свидетельствует, что миску изготовили значительно позже и с другой целью.

Как объясняет доктор ван Беннеком, в то время было нормальной практикой переплавлять серебро и смешивать материалы из разных источников. В то же время предположение о том, что и кувшин, и миска происходят из одного трофея, могло появиться значительно позже — в XIX веке. Именно тогда в Европе активно создавали национальные истории, подкрепляя их символическими предметами.

Напомним, в Сирии случайно нашли гробницу таинственной империи. Между тем ученые зафиксировали почти одинаковые следы динозавров в северном Камеруне и на северо-востоке Бразилии. Открытие доказывает: 120 миллионов лет назад Африка и Южная Америка составляли единый материк.

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