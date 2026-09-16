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- Наука и IT
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Серия REDMI Note 17 в Украине: до трех дней автономности, качество REDMI Titan и первый Pro Max Новости компаний
Алло открывает продажу всей серии REDMI Note 17 — REDMI Note 17 Pro Max 5G, REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17. Новое поколение сделано по концепции Built for Years: не максимум характеристик в день покупки, а смартфон, рассчитанный на несколько лет ежедневного пользования. Возглавляет линейку первый в истории серии Pro Max. Старт продаж в Украине — 17 сентября 2026 года на маркетплейсе Алло.
Качество REDMI Titan: защита, проверенная падениями и водой
REDMI Note 17 Pro Max 5G и REDMI Note 17 Pro 5G стали первыми в индустрии смартфонами с 5-звездочной сертификацией TÜV SÜD.
Особенности защиты моделей линейки:
падение — тесты с высоты до 3 м на гранитную поверхность;
вода — погружение на глубину 2 м продолжительностью до 72 часов, защита IP66/IP68;
экран — стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.
В быту это закрывает привычные сценарии: смартфон соскользнул со стола, попал под дождь, им пользуются мокрыми руками или достают из кармана на ходу.
Батарея, которой хватает на три дня
Особенности батареи линейки:
REDMI Note 17 Pro Max 5G — 9210 мА·ч и гиперзарядка 100 Вт.
REDMI Note 17 Pro 5G — 8340 мА·ч и гиперзарядка 67 Вт.
REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17 — по 7700 мА·ч и турбозарядка 45 Вт.
По результатам внутренних тестов Xiaomi, батарея сохраняет более 80% своей начальной емкости после периода, эквивалентного более чем шести годам типичного пользования.
1.5K-дисплей, Snapdragon 6 Gen 5 и AI от Google
Обе Pro-модели получили 6.83-дюймовые дисплеи с разрешением 1.5K и пиковой яркостью до 3500 нит — изображение остается читаемым даже на улице в солнечный день. REDMI Note 17 5G и REDMI Note 17 имеют еще большие экраны — 6.99 дюйма.
REDMI Note 17 Pro Max 5G работает на Snapdragon 6 Gen 5: это запас под требовательные игры, 4K-контент и активную многозадачность, плюс усиление громкости до 400%. REDMI Note 17 Pro 5G ориентирован на плавную работу в повседневных задачах.
Google Gemini и «Обвести и найти» с Google доступны во всей серии — найти информацию об объекте на экране можно без переходов между приложениями. Pro Max дополнительно поддерживает Xiaomi HyperAI для рабочих и творческих задач.
Фото и видео: меньше настроек, больше результата
Камеры серии настроены на естественную передачу повседневных сюжетов и портретов. Все модели поддерживают одновременную запись видео с двух камер, Pro Max — еще и 4K с частотой 30 кадр/с. Обе Pro-модели получили профессиональный режим видео, поддержку Live Moment и AI Creativity Assistant: убрать лишний объект или блик либо улучшить портрет можно в смартфоне без отдельных программ.
Pro или Pro Max: кому какая модель
REDMI Note 17 Pro 5G — универсальный вариант. Для тех, кому нужен надежный смартфон на каждый день с оптимальным соотношением возможностей и цены.
REDMI Note 17 Pro Max 5G — модель с максимальной комплектацией в серии. Вариант для тех, кто много путешествует, снимает и монтирует контент, держит открытыми навигацию и несколько приложений одновременно и нагружает смартфон в течение дня.
Где купить
Вся серия REDMI Note 17 доступна на маркетплейсе Алло с 17 сентября 2026 года — все четыре модели в разных цветах и с разными конфигурациями памяти. Акционные цены стартуют от 9 999 грн, максимальная выгода — до 3 000 грн в зависимости от модели. Алло — маркетплейс инновационных товаров с доставкой заказов домой, на почту или в магазины более чем в 100 городах Украины.