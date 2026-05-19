- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 98
- Время на прочтение
- 2 мин
Серп Луны приблизился к Венере и Юпитеру — в небе наблюдают невероятное звездное зрелище (фото)
Серп молодой Луны появился между Венерой и Юпитером. Зрелище можно увидеть невооруженным глазом после захода Солнца.
В небе над землей на этой неделе можно будет увидеть редкое астрономическое явление — тонкий серп молодой Луны окажется между Венерой и Юпитером. Лучше всего наблюдать это зрелищное сближение небесных тел вечером 19 мая сразу после захода солнца.
Об этом сообщают BBC Sky at Night Magazine.
Венера и Юпитер являются яркими планетами майского неба.
Редкое явление на небе
Венеру можно увидеть низко над западным горизонтом, а Юпитер немного выше. Каждый вечер планеты визуально приближаются друг к другу и достигнут максимального сближения 9 июня 2026 года.
А сегодня, 19 мая, серп Луны расположился между двумя планетами, создавая эффектное «тройное» зрелище, которое можно увидеть невооруженным глазом. Астрономы называют такое явление «массовкой» небесных тел.
Венера, Юпитер и тонкая Луна создали редкую астрономическую композицию: где ее можно увидеть
Чтобы найти Юпитер на небе, достаточно отыскать Венеру и провести воображаемую линию через Луну вверх — там и будет видна яркая точка планеты-гиганта.
Специалисты советуют наблюдать за явлением только после полного захода Солнца и при ясном небе и открытом западном горизонте.
В последующие дни Луна продолжит двигаться восточнее, постепенно увеличивая свою фазу. Уже 31 мая ожидается полная Луна, которая станет второй полной Луной через месяц — такое явление называют «голубой Луной».
Тем временем к Земле летит огромный астероид-"убийца городов».
Космический объект, мощнее Челябинского метеорита, промчится мимо Земли.