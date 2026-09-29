Сеть гудит из-за загадочного "НЛО" во время полета Starship (фото)

Испытательный полет ракеты Starship компании SpaceX со стартовой площадки Starbase в Техасе / © Associated Press

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Во время исторического испытательного полета ракеты Starship компании SpaceX зрители прямой трансляции заметили в темноте космоса удивительный световой след. Это сразу спровоцировало волну конспирологических теорий о «материнском корабле» инопланетян.

Об этом сообщает Daily Mail.

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SpaceX 28 сентября установила историческое достижение, выведя в космос мощнейшую в мире ракету. В то же время, еще до того, как Starship достигла орбиты, внимание зрителей прямой трансляции привлек загадочный объект, который двигался на фоне космического пространства позади корабля.

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Приблизительно через 7 минут и 55 секунд после старта испытательного полета пользователи соцсетей заметили узкий и несколько изогнутый след бледно-голубого света с ярким белым кончиком.

Люди увидели якобы НЛО при запуске ракеты Starship

В соцсети X начали распространять скриншоты увиденного. Один из пользователей заявил, что объект «похож на материнский корабль» и явдяется «больше города».

«Думаю, мы все только что увидели НЛО в прямой трансляции», — написал один из пользователей.

Другой пользователь X ответил: «Я не мог поверить своим глазам. Я рад, что это увидел не только я».

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Загадочный объект, который увидели смотрящие прямую трансляцию запуска Starship / © SpaceX

Загадочный объект, который увидели смотрящие прямую трансляцию запуска Starship / © SpaceX

Среди версий, которые начали обсуждать в Сети, было и предположение, что загадочным объектом могла быть Международная космическая станция NASA. В то же время, по видеозаписи невозможно установить реальные размеры объекта или определить, на каком расстоянии он находился от Starship.

Объяснение увиденному предложил пользователь Дин Скотт. По его мнению, зафиксированный след мог быть оставшимся газом после работы ускорителя Super Heavy. Его двигатели выключились после отделения от Starship, а затем снова запустились для выполнения маневра возвращения.

Скотт также предположил, что иллюзия движения объекта вверх могла возникнуть из-за того, что поначалу его закрывал ярко освещенный горизонт Земли.

Один из пользователей, комментируя объяснение Скотта, написал: «Я повернулся назад и увидел облако до того, как оно „скрылось“. Вы абсолютно правы, спасибо!»

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Вероятно, пользователь соцсетей подразумевал другой момент трансляции — кадры, сделанные через 6 минут и 35 секунд после старта. На них можно увидеть небольшое размытое голубовато-белое пятно у края Земли.

Впрочем, объяснение Скотта не остановило обсуждение версий о возможном происхождении объекта.

«Серые убеждаются, что все хорошо», — прокомментировал один из пользователей X, имея в виду серые гуманоидные существа, распространенные в легендах об НЛО.

Другие пользователи соцсетей начали тегать бизнесмена Илона Маска. Один из них напрямую спросил: «Эй, Илон, это материнский корабль?»

Еще несколько человек заявили, что увиденное — «несомненно, пришельцы».

Инженер Кайл Холл в свою очередь обратил внимание на связь между этим моментом трансляции и другим неожиданным событием во время полета — внезапным выключением одного из двигателей Starship.

«Хм, двигатель выключается, а затем появляется из маскировки инопланетный боевой крейсер. Интересно», — написал Холл.

В то же время ни SpaceX, ни Маск не дали публичных комментариев по поводу загадочного объекта, попавшего в кадр во время трансляции.

Испытательный полет ракеты Starship — какой результат

Беспилотный Starship стартовал примерно в 8:46 утра по восточному времени США с космодрома SpaceX Starbase на побережье Мексиканского залива недалеко от Браунсвилла. Планируемая продолжительность полета составляла 10 часов, а миссия предполагала облет Земли.

Однако испытания завершили досрочно после того, как во время набора высоты для выхода на орбиту неожиданно отказал один из двигателей.

Впоследствии 40-этажный Starship развернулся для контролируемого приводнения. В 11:58 по восточному времени США он коснулся воды, однако уже через несколько секунд после падения в океан ракета взорвалась, образовав огромный огненный шар.

Во время прямой трансляции представитель SpaceX Дэн Хуот заявил: «Starship приземлился. Как вы видели, на этот раз приводнение было не таким мягким, как во время предыдущего полета, но Starship все равно оказался в воде».

Хотя представители команды SpaceX напрямую не подтвердили факт взрыва Starship, береговые камеры зафиксировали мощную вспышку примерно в районе середины ракеты.

Несмотря на то, что некоторые пользователи назвали миссию «полным провалом», основной задачей испытания было выведение Starship на орбиту, и на этот раз кораблю удалось добиться этой цели.

Администратор NASA Джаред Айзекман приветствовал компанию SpaceX с результатами запуска.

«Великолепный запуск, вывод корабля на орбиту и выполнение каждого этапа безопасно, ответственно и, что особенно важно, вдохновляющее. NASA вместе со всей заинтересованной общественностью с нетерпением ждет возможности помочь там, где мы можем, и того, чтобы миссии Starship стали обычной практикой!» — написал Айзекман в соцсети X.

Сначала казалось, что Starship выполнил приводнение в соответствии с планом. Однако уже через несколько секунд после этого в районе корабля вспыхнул огромный огненный шар, а обломки разлетелись вокруг.

До этого SpaceX совершила 13 испытательных полетов Starship, которые не завершались выходом на орбиту. В этот раз компания впервые попыталась вывести корабль на траекторию вокруг Земли, а затем безопасно вернуть его.

Успешное выполнение миссии должно стать важным этапом для подготовки модифицированной версии Starship к запланированному использованию NASA при высадке людей на Луну в рамках программы Artemis в 2028 году. В то же время, сразу после испытания оставалось непонятным, скажутся ли проблемы с двигателем и взрыв после приводнения на подготовке SpaceX к лунной миссии, запланированной на 2028 год.

В перспективе SpaceX планирует возвращать Starship на сушу в вертикальном положении — в частности, для доставки экипажей обратно на Землю и повторного использования корабля в следующих миссиях.

Испытательные полеты предусматривают завершение миссии приводнением в море, без запланированного возвращения космического аппарата на сушу.

Кстати, космический аппарат Link стоимостью 30 млн дол., созданный компанией Katalyst Space Technologies, вошел в атмосферу и полностью сгорел. Миссия по спасению и повышению орбиты 22-летнего космического телескопа NASA Swift провалилась. Аппарат Link пробыл на орбите 85 дней, но не смог выполнить задание из-за снижения обсерватории по причине повышенной солнечной активности.

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