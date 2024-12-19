Северный магнитный полюс Земли изменил свое положение: как это повлияет на человечество

Национальные центры экологической информации США и Британская геологическая служба представили обновленную версию Всемирной магнитной модели, которая прогнозирует изменения в магнитном поле Земли на следующие пять лет. Согласно новым данным, Северный магнитный полюс сместился.

Об этом сообщило издание Live Science.

Модель важна для навигационных систем, в частности, для спутниковой и авиационной навигации, а также для ориентации с помощью смартфонов.

По словам учёных, модель регулярно обновляется для обеспечения точности навигационных систем и прогнозирования поведения магнитного поля. Новая версия показывает, что Северный магнитный полюс сместился с канадской Арктики в сторону Сибири.

Магнитное поле Земли создается в наружном ядре планеты, где подвижное расплавленное железо генерирует электрический ток, что, в свою очередь, создает магнитное поле. Этот процесс, известный как геодинамо, поддерживает деятельность глобального магнитного поля Земли в течение миллиардов лет.

Северный магнитный полюс, в отличие от географического, не остается на одном месте, а перемещается через движение внешнего ядра Земли. За последние годы он сместился с канадской Арктики в сторону Сибири, что обусловлено переменами в напряженности магнитного поля.

"Сложное движение внешнего ядра заставляет северный магнитный полюс смещаться на десятки миль в год", – говорится в материале.

Всемирная магнитная модель (WMM) является математической моделью, которая прогнозирует изменение глобального магнитного поля Земли в ближайшие несколько лет. Она объединяет данные со спутников и обсерваторий, что позволяет создавать точные прогнозы магнитного поля планеты.

Обновление Всемирной магнитной модели происходит каждые пять лет, поскольку магнитное поле Земли постоянно меняется из-за движения внешнего ядра планеты. Модель становится менее точной со временем из-за непредсказуемых изменений в поведении магнитного поля. Обновление необходимо для сохранения точности прогнозов и использования модели в навигационных системах, таких как GPS.

Напомним, полюса Солнца начали меняться местами.

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