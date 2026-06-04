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- Наука и IT
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Шаг к "живым роботам": тараканом может управлять искусственный интеллект
ИИ заставил тараканов проходить мимо привлекательной еды в лабиринте, что раньше было почти невозможно контролировать.
Исследователи из Университета Осаки разработали систему, которая позволяет управлять «киборгом-тараканом» с помощью искусственного интеллекта.
Результаты работы опубликованы в научном журнале ROBOMECH Journal.
В ходе эксперимента алгоритм заставил тараканов проходить мимо привлекательной еды в лабиринте, что ранее было почти невозможно контролировать. В результате часть управляемых насекомых смогла полностью пройти маршрут, тогда как обычные тараканы преимущественно застревали в зоне с едой и не доходили до выхода.
В отличие от предыдущих подходов, новая система анализирует не только движение насекомого, но и его физиологические показатели — в частности сердцебиение и активность нервной системы. На основе этих данных искусственный интеллект решает, когда воздействовать на таракана, а когда позволить ему двигаться самостоятельно.
Как работает «киборг-таракан»
В исследовании использовали мадагаскарских шипящих тараканов. В их тело устанавливали микроэлектроды для считывания нервной активности, а также датчики для мониторинга сердцебиения и движения. На спину насекомого крепили небольшой модуль с батареей, который обрабатывал сигналы.
Управление осуществлялось через внешние стимулы: ультрафиолетовый свет заставлял таракана менять направление, а вибрации — двигаться вперед.
На 20 насекомых было собрано 2800 записей в различных условиях — от покоя до воздействия пищи, тепла, запахов химикатов и ультрафиолета. Лучшая модель машинного обучения достигла точности распознавания состояний до 93%.
Впрочем, в реальном времени точность снизилась до 65%, однако система все равно продемонстрировала управляемое поведение: ИИ «подталкивал» таракана в нужные моменты и не вмешивался, когда насекомое само избегало нежелательных стимулов.
Ученые рассматривают такие киборг-системы как потенциальный инструмент для поисково-спасательных операций и мониторинга среды в условиях, опасных для человека.
Напомним, китайский стартап Meng Xiaoyi заявил о создании ошейника с искусственным интеллектом, который якобы может «переводить» лай собак и мяуканье котов на человеческий язык.