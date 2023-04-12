Шахтеры нашли странную мумию животного, которому 30000 лет: стало известно, кто это (фото)

Палеонтологи исследовали "загадочный замороженный ком меха", который нашли шахтеры в Канаде.

Так, в 2018 году глубоко внутри шахты на золотых приисках Клондайк у Юкона обнаружили причудливое существо.

Как пишет cbc.ca, ученые из Центра интерпретации Юкон-Берингия идентифицировали находку как арктическую белку, которой 30 000 лет. Ее эксперты назвали "Хестером".

Фото: cbc.ca

Считается, что существо арктической эпохи свернулось в тугой клубок во время спячки и умерло.

Образец будет выставлен на всеобщее обозрение в центре в Уайтхорсе, Канада. Мумифицированную белку покажут вместе с хорьком, которого нашли в том же регионе.

Фото: cbc.ca

Другие хорошо сохранившиеся существа ледникового периода, обнаруженные в этом районе, включают гигантских бобров, мамонтенка и волчонка.

Палеонтолог Грант Зазула сказал: "Я постоянно изучаю кости. Но когда вы видите как прекрасно сохранилось животное, которому 30 000 лет, и вы можете видеть его лицо, кожу, шерсть и все такое, это так интуитивно понятно. Это так оживляет".

Фото: cbc.ca

Исследователи использовали рентгеновский аппарат для сканирования животного и обнаружили удивительно неповрежденный скелет — ученые считают, что животное было молодым, но не смогли доказать, как оно умерло.

Фото: cbc.ca

Эти грызуны обычно достигают около 40 см в длину и весят примерно 700 гр. По данным правительства Юкона, хотя они часто доживают до девяти лет, они могут стать закуской для хищников, таких как медведи гризли и горностаи.

Напомним, NASA показало фото одного из самых мощных взрывов во Вселенной. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба недавно сделал увлекательное подробное изображение Кассиопеи А.

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